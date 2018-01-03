В Уфе спасатели помогли коту, который залез на козырек балкона 9-го этажа

В уфимскую службу спасения на номер 112 позвонил житель дома на бульваре Ибрагимова, 21. Он сообщил, что на козырьке балкона девятого этажа сидит кот, которого снять без помощи спасателей невозможно.

Сотрудники службы спасения выехали на место и через чердачное окно смогли вызволить животное.