В Уфе спасатели помогли коту, который залез на козырек балкона 9-го этажа
Сегодня, 09:20ПроисшествияФото: mur.tv
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В уфимскую службу спасения на номер 112 позвонил житель дома на бульваре Ибрагимова, 21. Он сообщил, что на козырьке балкона девятого этажа сидит кот, которого снять без помощи спасателей невозможно.
Сотрудники службы спасения выехали на место и через чердачное окно смогли вызволить животное.
- По всей видимости, кот был бездомным и проживал на чердаке дома, - пояснили в пресс-службе городской службы спасения. - Пробравшись через окно, он не смог вернуться обратно и просидел на козырьке балкона, пока его не заметил сердобольный хозяин квартиры.
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