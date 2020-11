Подробности ДТП сообщили в ГИБДД республики.

Вечером 31 октября на 24 км автодороги Чишмы — Арслан — Киргиз-Мияки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данным ГИБДД республики, 30-летний житель Альшеевского района за рулём ВАЗ-2114 сбил 32-летнего жителя Чишминского района. Затем по упавшему на землю пешеходу проехали фуры Skania и Dacia Logan. Мужчина скончался на месте. По словам водителя легковушки, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте, не имея светоотражающих элементов на одежде.

