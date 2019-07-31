В Башкирии растет промпроизводство на фоне падения рождаемости

Сегодня, 31 июля, на совещании в правительстве Башкирии были подведены итоги социально-экономического развития республики по данным за первое полугодие 2019 года. Отчет о нем появился на сайте главы РБ.

Одним из наиболее явных поводов для оптимизма стал индекс промышленного производства, который в первом полугодии повысился до 104,4% в то время, как годовой прогноз был скромнее - 102,6%. Максимально отличились предприятия по производству электрического оборудования (+55,9%), транспортных средств и оборудования (+52,1%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+40,6%). Хорошо проявили себя такие экономические сферы, как добыча полезных ископаемых (рост к первому полугодию прошлого года составил 11,9%), нефтепереработка (+18,4%), производство химических продуктов (+3%). На совещании было отмечено, что по многим показателям Башкирия оказалась лучше среднероссийских показателей.

Выбирается из кризиса и строительная отрасль. Как аргумент: в первом полугодии было введено около 1 млн квадратных метров жилья (более 12 тысяч квартир), этот показатель на 13,4% превысил уровень первого полугодия 2018 года. По этому направлению Башкирия уже заняла второе место в ПФО и седьмое место в России.

Получилось в 2019 году переломить негативную тенденцию в аграрном секторе экономики. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции достиг 48,7 млрд рублей.

Оборот розничной торговли также стал лучше и вырос на 3,2% и достиг 392,7 млрд рублей.

Общий уровень безработицы в нашем регионе снизился с 4,9% до 4,5%. Среднемесячная зарплата за пять месяцев составила 34,7 тысячи рублей.

При этом проблемы остаются с демографией, потому что рождаемость в Башкирии упала на 9,9%. Соответственно увеличилась в 1,5 раза и естественная убыль населения, она составила 3773 человека. Снизилась и смертность – на 3,1%. Это объясняется снижением числа женщин детородного возраста, миграционными процессами.