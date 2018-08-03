Индекс деловой активности в России увеличился в июле

Posted 3 августа 2018, 11:53
Published 3 августа 2018, 11:53
Modified 17 октября 2022, 19:42
Updated 17 октября 2022, 19:42
Как сообщает RNS, сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в июле вырос на 0,5 п. п. (до 58,8 баллов), по сравнению с аналогичными показателями июня.
Отмечается, что компании сообщили об увеличении спроса потребителей и росте объемов производства продукции по окончании Чемпионата мира по футболу.
О росте деловой активности регионов свидетельствует показатель PMI, который должен находиться в районе 50 баллов. Чем больше его значение – тем выше рост активности.