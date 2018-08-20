Башкирия по итогам полугодия превысила планы по индексу промпроизводства

Сегодня на оперативном совещании правительства премьер-министр Рустэм Марданов сообщил о некоторых итогах развития Башкирии в первом полугодии 2018 года. Есть и позитивные, и проблемные моменты.
По данным Башкортостанстата индекс промышленного производства в Башкирии с января по июль вырос на 3,3%, что выше среднероссийских показателей, отметил премьер-министр.
В то же время есть и проблемные зоны. Уровень ввода в эксплуатацию жилья меньше прогнозного и среднероссийских цифр. Снижены показатели и в сельском хозяйстве.
Из позитивных моментов Рустэм Марданов привел рост доходов населения почти на 10%, в том числе рост реальной зарплаты превысил прогнозируемые цифры. Также уровень безработицы в республике оказался ниже ожидаемого.
Социально-экономическая ситуация в республике по итогам первого полугодия и задачи правительства на последующий период станут предметом обсуждения на специальном заседании правительства с участием главы Башкирии Рустэмом Хамитовым, сообщил премьер-министр. Оно запланировано на 23 августа.