Башкирия - в топ-10 регионов по количеству самозанятых

Сейчас в регионе зарегистрировано 3% от общего количества самозанятых в России. Самые востребованные профессии среди них – курьеры, копирайтеры и грузчики.
Аналитики МТС Банка отмечают в новых экономических реалиях четырехкратный рост общего количества зарегистрированных самозанятых за период с января по июнь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
Рост самозанятости является одним из трендов развития современного рынка труда. Главные преимущества работы с самозанятыми для бизнеса — это снижение налогового бремени, оптимизация издержек, простота и скорость оформления документов, возможность быстрого и легкого найма массового персонала. Практически для всех видов деятельности малого и микробизнеса режим самозанятости тоже выгоден более низкими налогами и меньшим объемом документов по сравнению с ИП.
Анализ обезличенных данных клиентов МТС Банка, зарегистрированных в качестве самозанятых во всех регионах России в январе-мае 2021 и 2022 годов, показал следующие тенденции:
По прогнозам аналитиков МТС Банка, количество самозанятых в России будет только расти, в том числе этому будут способствовать действующие на данный момент экономические ограничения. Если раньше многие крупные компании в целом с недоверием относились к самозанятым, то в современных реалиях, когда компании ищут пути оптимизации затрат, такие сотрудники – одно из понятных и простых решений.