Башкирия - в топ-10 регионов по количеству самозанятых

Башкирия - в топ-10 регионов по количеству самозанятых
Башкирия - в топ-10 регионов по количеству самозанятых
Сегодня, 16:22ЭкономикаФото: pixabay.com
Республика Башкортостан входит в десятку лидеров среди регионов по количеству зарегистрированных самозанятых.

Сейчас в регионе зарегистрировано 3% от общего количества самозанятых в России. Самые востребованные профессии среди них – курьеры, копирайтеры и грузчики.

Аналитики МТС Банка отмечают в новых экономических реалиях четырехкратный рост общего количества зарегистрированных самозанятых за период с января по июнь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Рост са­мо­за­ня­то­сти яв­ля­ет­ся од­ним из трен­дов раз­ви­тия со­вре­мен­но­го рын­ка тру­да. Главные преимущества работы с самозанятыми для бизнеса — это снижение налогового бремени, оптимизация издержек, простота и скорость оформления документов, возможность быстрого и легкого найма массового персонала. Практически для всех видов деятельности малого и микробизнеса режим самозанятости тоже выгоден более низкими налогами и меньшим объемом документов по сравнению с ИП.

Анализ обезличенных данных клиентов МТС Банка, зарегистрированных в качестве самозанятых во всех регионах России в январе-мае 2021 и 2022 годов, показал следующие тенденции:

  • Суммарная доля самозанятых за январь-май 2022 года в пяти самых популярных регионах увеличилась до 38% с 24% годом ранее.
  • Лидером по количеству самозанятых является Московский регион – здесь их по данным аналитиков МТС Банка зарегистрировано 12% от общего количества. На втором месте с долей более 8% расположился Краснодарский край, который больше всех увеличил свою долю и обогнал Санкт-Петербург (8%) и Ростовскую область (6%) с 3-м и 4-м местами соответственно. Также в топ-5 вошла Свердловская область, где зарегистрированы 4% от общего количества самозанятых в России.
  • Самый популярный вид деятельности среди самозанятых «прочее» – порядка 11% указали его как основной с начала 2022 года. Сюда относятся писатели, копирайтеры, грузчики, курьеры, носильщики. Также в пятерку самых популярных вошли «ремонт квартир» – 6%, водитель» – 4%, «перевозка пассажиров» – 4% и «маркетинг, реклама» – 3%.
  • Примечательно, что порядка 80% самозанятых – это россияне в возрасте от 30 до 39 лет.

По прогнозам аналитиков МТС Банка, количество самозанятых в России будет только расти, в том числе этому будут способствовать действующие на данный момент экономические ограничения. Если раньше многие крупные компании в целом с недоверием относились к самозанятым, то в современных реалиях, когда компании ищут пути оптимизации затрат, такие сотрудники – одно из понятных и простых решений.

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МТС
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