Башкирия - в топ-10 регионов по количеству самозанятых

По прогнозам аналитиков МТС Банка, количество самозанятых в России будет только расти, в том числе этому будут способствовать действующие на данный момент экономические ограничения. Если раньше многие крупные компании в целом с недоверием относились к самозанятым, то в современных реалиях, когда компании ищут пути оптимизации затрат, такие сотрудники – одно из понятных и простых решений.