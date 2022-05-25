IoT-решение от МТС поможет сбытовым компаниям автоматизировать системы учета

Предусмотрен и переходный период с целью дать сетевым организациям время на установку таких счетчиков: в марте этого года вступил в силу закон о моратории до 2024 года на штрафы для сетевиков и поставщиков электроэнергии, не успевших установить подобные «умные» счетчики.