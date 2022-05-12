МТС обеспечила быстрым интернетом туристов и жителей башкирского Зауралья

МТС обеспечила быстрым интернетом туристов и жителей башкирского Зауралья
МТС обеспечила быстрым интернетом туристов и жителей башкирского Зауралья
Вчера, 09:37ОбществоФото: МТС
МТС сообщает об итогах развития сети четвертого поколения в Республике Башкортостан. За последний год высокоскоростной интернет МТС появился в 66 населенных пунктах башкирского Зауралья, охватив все главные туристические локации и места отдыха в районе.

К началу летнего сезона оператор прокачал сеть в наиболее привлекательных для любителей внутреннего туризма местах. Так, высокоскоростной интернет МТС появился в деревне Толпарово с населением менее 200 человек, расположенной на берегу реки Зилим в окружении живописных скал и в районе озера Талкас, которое является местом обитания краснокнижной рыбы сиг, гнездования редких птиц и привлекает экотуристов. Ранее МТС первой из операторов обеспечила связью стандарта LTE железнодорожную станцию «Айгир» в Белорецком районе, откуда начинаются трекинговые тропы к местным достопримечательностям — скалам «Зубы Шурале», вершине «Пик Уфа» и хребту «Малый Ямантау». Это позволит и туристам, и местным жителям быть всегда на связи и пользоваться самыми современными цифровыми сервисами, а также повысит эффективность работы служб спасения обеспечив комфорт и безопасность отдыхающих.

Кроме того, МТС провела масштабную стройку в малых населенных пунктах башкирского Зауралья с численностью жителей менее 500 человек. Теперь местные жители могут пользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета, который открывает доступ к современным цифровым сервисам—дистанционной оплате ЖКХ, использовании сервисов портала госуслуг и мобильных банков, просмотру фильмов в онлайн-кинотеатрах.

— В последнее время мы значительно увеличили покрытие сети в башкирском Зауралье. Этот уникальный природный регион ежегодно притягивает сюда путешественников со всей России. «Белых пятен», где нет сотовой связи, в республике становится все меньше — мы строим сеть даже в небольших поселках. Мы регулярно мониторим уровень сигнала в районах республики, чтобы усилить покрытие сети там, где это необходимо и дать стимул развитию туристической инфраструктуры региона, — отметил директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.

туризм
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