Гигабитный домашний интернет МТС стал доступен для жителей 7000 квартир Салавата

Гигабитный домашний интернет МТС стал доступен для жителей 7000 квартир Салавата
Гигабитный домашний интернет МТС стал доступен для жителей 7000 квартир Салавата
17 мая, 09:44ОбществоФото: МТС
Компания МТС объявляет о реализации очередного этапа проекта строительства сети фиксированной связи в Салавате. Интернетом на скорости до 1 Гбит/с уже могут пользоваться жители более семи тысяч квартир по улицам Калинина, Ленина и Островского. Сеть построена по современной технологии GPON («оптика до квартиры»).

Жители Салавата могут подключить домашние компьютеры, планшеты и ноутбуки к интернету на скорости, в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи. Кроме того, пользователи могут подключить пакетный тариф, включающий мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ, что позволяет дополнительно экономить до 40% на услугах связи.

— Домашний гигабитный интернет станет доступен нашим абонентам при условии подключения тарифов линейки «ФИТ 500». Тарифы будут особенно актуальны для больших семей, где каждый сможет скачивать тяжелый контент и с легкостью пользоваться сразу несколькими интернет-устройствами, просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой, — отметил директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.

Для подключения к технологии GPON абоненту необходим специальный модем, который имеет пропускную способность до 1 Гбит/сек, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Салавата могут на сайте МТС.

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