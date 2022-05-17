Гигабитный домашний интернет МТС стал доступен для жителей 7000 квартир Салавата

Компания МТС объявляет о реализации очередного этапа проекта строительства сети фиксированной связи в Салавате. Интернетом на скорости до 1 Гбит/с уже могут пользоваться жители более семи тысяч квартир по улицам Калинина, Ленина и Островского. Сеть построена по современной технологии GPON («оптика до квартиры»).

Жители Салавата могут подключить домашние компьютеры, планшеты и ноутбуки к интернету на скорости, в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи. Кроме того, пользователи могут подключить пакетный тариф, включающий мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ, что позволяет дополнительно экономить до 40% на услугах связи. — Домашний гигабитный интернет станет доступен нашим абонентам при условии подключения тарифов линейки «ФИТ 500». Тарифы будут особенно актуальны для больших семей, где каждый сможет скачивать тяжелый контент и с легкостью пользоваться сразу несколькими интернет-устройствами, просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой, — отметил директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк. Для подключения к технологии GPON абоненту необходим специальный модем, который имеет пропускную способность до 1 Гбит/сек, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Салавата могут на сайте МТС.

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