Специальными условиями обслуживания в Сбере пользуются уже 650 тысяч жителей Башкирии

Общее количество организаций Башкирии, сотрудники которых являются зарплатными клиентами банка, превышает 23 тысячи. Всем зарплатным клиентам банка доступны специальные условия обслуживания.
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:
«Получать зарплату на карту Сбера – удобно и выгодно. У нас самая развитая в регионе банкоматная сеть – почти 1500 устройств, и самая широкая сеть офисов. При этом наиболее востребованные операции можно совершить круглосуточно, не выходя из дома, с помощью Сбербанк Онлайн. Среди других важных преимуществ — более низкие ставки по кредиту и ипотеке и специальные предложения по продуктам и сервисам экосистемы Сбера, например, подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, скидка в 20% на страховые продукты и другие».
Так, минимальная ставка на потребительские кредиты до миллиона рублей для зарплатных клиентов банка стала ниже, чем ставка для остальных клиентов на 3 п.п. Ранее разница ставок была 1 п.п. Такое изменение произошло в рамках снижения процентных ставок в Сбербанке 28 мая.
Клиенты, у которых уже есть дебетовая карта Сбера, могут самостоятельно перевести ее в зарплатную. Сделать это можно дистанционно в Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно зайти в приложение, выбрать действующую дебетовую карту, зайти в раздел «Настройки», нажать «Сделать карту зарплатной», сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на карту банк подтвердит ее новый статус через СМС или пуш-уведомление. Новую карту можно открыть в любом офисе Сбера, где клиенту сразу оформят заявление для бухгалтерии предприятия.
Зарплатный проект Сбербанка удобен не только для сотрудников организаций, но и для работодателя. Через сервис СберБизнес предприятие может направлять реестры на зачисление заработной платы удалённо, без посещения бухгалтером офиса банка, и зачислять заработную плату в самые короткие сроки.