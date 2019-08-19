«Воруют наши деньги»: Радия Хабирова возмутил бурьян на обочинах дорог в Уфе
Чтобы навести порядок на дорогах, врио главы Башкирии дал указание регулярно проводить ревизию их состояния.
Сегодня, 19 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров устроил разнос дорожникам по итогам своей недавней поездки в командировку. Он описал вопиющий, по его словам, случай, когда подрядчики не сдержали обязательства. - Воруют наши деньги! – заметил Радий Хабиров. Ситуация, которая привлекла внимание руководителя республики, сложилась в районе Дёмского КПМ.
- Вы там, посреди разделительной полосы, начали сено, что ли, выращивать?! – возмутился Радий Хабиров. – Повезло, что я поехал туда по пути в Благовещенск. А если бы я не поехал? Там бы уже, наверное, скоро, табуны пасти начали?
Он подчеркнул, что дорога Уфа-Аэропорт должна быть в хорошем состоянии, и с нее каждый день следует убирать мусор.
- Все дороги должны чиститься каждый день. Около разделительных барьеров, какая-то галька, гравий лежат, - перечислил дополнительные претензии Радий Хабиров.
Он также посчитал, что ради достижения порядка придется увеличить количество сотрудников контрольного управления, которые ездили бы по районам Уфы и проводить ревизию качества дорог и инфраструктуры.