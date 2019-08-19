«Воруют наши деньги»: Радия Хабирова возмутил бурьян на обочинах дорог в Уфе

Сегодня, 19 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров устроил разнос дорожникам по итогам своей недавней поездки в командировку. Он описал вопиющий, по его словам, случай, когда подрядчики не сдержали обязательства. - Воруют наши деньги! – заметил Радий Хабиров. Ситуация, которая привлекла внимание руководителя республики, сложилась в районе Дёмского КПМ.

- Вы там, посреди разделительной полосы, начали сено, что ли, выращивать?! – возмутился Радий Хабиров. – Повезло, что я поехал туда по пути в Благовещенск. А если бы я не поехал? Там бы уже, наверное, скоро, табуны пасти начали?

Он подчеркнул, что дорога Уфа-Аэропорт должна быть в хорошем состоянии, и с нее каждый день следует убирать мусор.

- Все дороги должны чиститься каждый день. Около разделительных барьеров, какая-то галька, гравий лежат, - перечислил дополнительные претензии Радий Хабиров.