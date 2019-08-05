Власти Башкирии надеются за счет ремонта дорог втрое снизить смертность в ДТП

Сегодня, 5 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель Госкотранса РБ Тимур Мухаметьянов выступил с докладом о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По его данным, процесс идет без срывов. Тем не менее поводы для нареканий у присутствующих нашлись.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратил внимание на то, что смертность в ДТП на дорогах и их качество нередко тесно связаны. Показатель смертности в ДТП должен быть снижен к 2014 году в три раза, в том числе и за счет ремонта дорожного полотна. Руководитель республики посоветовал подчиненным рассмотреть возможность увеличения затрат на ремонт дорог, причем это касается, в том числе, и городских улиц.

- Везде, куда бы я ни приезжал, – первый вопрос про дороги, - отметил Радий Хабиров. - Даже по Коммунистической в Уфе словно танки ездили. Столица республики, центральная улица – стыдно! А на пересечении Ленина и Коммунистической колея какая!..

Радий Хабиров также прокомментировал недавнюю информацию о рассекречивании дислокации видеокамер на дорогах. Он считает этот шаг разумным.