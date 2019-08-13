В Башкирии начинается реконструкция «дороги смерти»

Представители Управления автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства, выступающего заказчиком, сообщили, что в Федеральном дорожном агентстве Минтранса РФ согласована реконструкция участка трассы М-5, проходящей по Туймазинскому району.

Завершены госэкспертиза проекта и проведены торги. Исполнителем реконструкции названо ОАО «Хотьковский автомост». Потому что в проекте предусмотрено строительство путепровода. Дорога пройдет по участкам, на которых стоят газовые заправки (возле села Кандры). Их владельцы получат компенсации и перенесут свои объекты в другие места.

Реконструкцию 8-километрового участка от перекрестка возле села Старые Кандры (1336 километр) до перекрестка около села Тюпкильды (1344 километр) планируется начать в августе со дня на день. Дорога будет шестиполосной: три полосы в одну сторону, три — в обратную. На реконструированном участке установят соответствующие современным требованиям дорожные знаки, фонари, отбойники, по обочинам — автобусные остановки.