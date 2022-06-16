Тимур Хакимов принял участие в сессии «Новая деловая повестка ШОС в современных услов

Многие представители бизнеса полагают, что именно Шанхайская организация сотрудничества сможет предоставить им в нынешних непростых условиях возможности для роста и развития. Ведь ШОС – это 60 процентов территории Евразии, 45 – населения земного шара, 20-25 – мирового ВВП.
Товарооборот России со странами ШОС увеличился по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году на 35 процентов.
Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов, рассказывая о работе ШОС, особо подчеркнул, что организация должна оперативно вырабатывать ответы на противоречивые вопросы современности.
Подводя итоги дискуссии, Сергей Катырин выразил убеждение, что затронутые на дискуссии темы будут подробно обсуждаться и в ходе мероприятий очередного ХХI Саммита ШОС, который пройдет в сентябре в Узбекистане.