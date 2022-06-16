Тимур Хакимов принял участие в сессии «Новая деловая повестка ШОС в современных услов

Тимур Хакимов принял участие в сессии «Новая деловая повестка ШОС в современных услов
Тимур Хакимов принял участие в сессии «Новая деловая повестка ШОС в современных услов
Вчера, 22:19ЭкономикаФото: tpprb.ru
Новую деловую повестку ШОС в современных условиях обсудили на панельной сессии ПМЭФ-2022, которую модерировал председатель российской части Делового совета организации, Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Многие представители бизнеса полагают, что именно Шанхайская организация сотрудничества сможет предоставить им в нынешних непростых условиях возможности для роста и развития. Ведь ШОС – это 60 процентов территории Евразии, 45 – населения земного шара, 20-25 – мирового ВВП.

Товарооборот России со странами ШОС увеличился по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году на 35 процентов.

Фото:tpprb.ru

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов, рассказывая о работе ШОС, особо подчеркнул, что организация должна оперативно вырабатывать ответы на противоречивые вопросы современности.

Подводя итоги дискуссии, Сергей Катырин выразил убеждение, что затронутые на дискуссии темы будут подробно обсуждаться и в ходе мероприятий очередного ХХI Саммита ШОС, который пройдет в сентябре в Узбекистане.

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