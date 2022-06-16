Тимур Хакимов принял участие в сессии «Новая деловая повестка ШОС в современных услов

Многие представители бизнеса полагают, что именно Шанхайская организация сотрудничества сможет предоставить им в нынешних непростых условиях возможности для роста и развития. Ведь ШОС – это 60 процентов территории Евразии, 45 – населения земного шара, 20-25 – мирового ВВП.