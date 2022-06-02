Тимур Хакимов: «Инвестсабантуй Зауралье набирает обороты»

Модератором выступил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Открывая заседание, он подчеркнул, что перечень отраслей, которые столкнулись с проблемами в условиях ограничений, крайне велик, и очевидно, что от того, насколько успешно удастся справиться с трудностями в банковском и финансовом секторе, во многом зависит успех в реализации мер поддержки других секторов экономики.