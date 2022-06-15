Тимур Хакимов принимает участие в ПМЭФ-2022

Деловая программа делегации Башкортостана очень насыщенна. Тимур Хакимов примет участие в переговорах руководства республики с главой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым по вопросу единого стандарта «Халяль», обсудит с вице-президентом Газпромбанка и топ-менеджерами «ЭТП ГПБ» (торговая площадка Газпромбанка) вопросы интеграции с ЕТП ТПП.