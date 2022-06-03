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Тимур Хакимов подписал соглашение о крупном ESG-проекте промышленной реновации

3 июня 13:58
Фото: tpprb.ru
3 июня в Сибае на площадке Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022» подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан и ООО «АлександрГРАДЪ».

Документ направлен на реализацию специального проекта — «ESG-проект промышленной реновации «Браунфилд» на территории Республики Башкортостан. Соглашение подписали президент ТПП РБ Тимур Хакимов и президент ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» Владимир Гамза. Сумма реализации проекта в 2022 году оценивается в 200 млн рублей.

Стороны договорились сотрудничать в продвижении российских инвестиционных проектов промышленной реновации на основе ESG-стандартов, содействовать динамичному развитию промышленности, строительству и иным производственным секторам российской экономики.

Фото: tpprb.ru

«Специальный проект „ESG-проект промышленной реновации Браунфилд“ проходит под патронажем ТПП России. Новое направление связано с развитием технологий ответственного инвестирования, в том числе в рамках снижения экологического вреда. Цель проекта — подготовить новые инвестиционные площадки для развития предприятий, избавиться от неиспользуемых производственных объектов, обеспечить экономическую, экологическую и социальную выгоду собственникам объектов и местным органам власти. Участие в проекте не требует финансовых затрат собственников объектов, подлежащих реновации», — рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

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