Тимур Хакимов обсудил на ПМЭФ организацию работы Единой торговой площадки ТПП

ТПП РБ активно развивает новую платформу. На сегодняшний день в рамках сотрудничества по интеграции функционалов информационных систем уже заключен агентский договор между ЭТП ТПП и ЭТП ГПБ. Он открывает новые возможности, как для новых пользователей, так и уже работающих на ЭТП ТПП заказчиков, по организации процедур согласно ФЗ №44 и ФЗ №223 в части работы СМСП посредством системной интеграции личных кабинетов информационных систем ЭТП ТПП и ЭТП ГПБ.