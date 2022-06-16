Тимур Хакимов обсудил на ПМЭФ организацию работы Единой торговой площадки ТПП

Тимур Хакимов обсудил на ПМЭФ организацию работы Единой торговой площадки ТПП
Тимур Хакимов обсудил на ПМЭФ организацию работы Единой торговой площадки ТПП
Вчера, 22:21ЭкономикаФото: tpprb.ru
На полях XXV Петербургского международного экономического форума подписано Соглашение между Газпромбанком и Башкортостаном о взаимодействии при реализации задач социально-экономического развития региона.

Подписи под документом поставили премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров и заместитель председателя правления «Газпромбанка» Александр Муранов.

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов провел встречу с первым вице-президентом «Газпромбанка» Владимиром Бусько и в офисе банка обсудил с гендиректором ЭТП ГПБ Михаилом Константиновым вопрос интеграционной работы между электронными торговыми площадками ЭТП ГПБ и ЕТП ТПП.

Это особенно актуально в рамках достигнутых сегодня договоренностей. Проект Единой торговой площадки ТПП был запущен в прошлом году в форме универсальной единой платформы, которая направлена на автоматизацию торгово-закупочной деятельности государственных заказчиков, крупных коммерческих корпораций, субъектов МСП. С момента запуска (ноябрь 2021 г.) по ФЗ №223 проведено закупок на сумму более 2,5 млрд рублей по ключевым направлениям торгово-снабженческой деятельности предприятий.

Фото:tpprb.ru

С учетом новых санкционных вызовов на базе Единой торговой площадки ТПП запущен сервис по импортозамещению, доступный всем пользователям на территории РФ. Предприятия могут заполнить электронную заявку на необходимый товар с указанием всех технических характеристик, и программа сама предложит возможного поставщика или производителя. На сегодня здесь размещено 1500 активных позиций.

ТПП РБ активно развивает новую платформу. На сегодняшний день в рамках сотрудничества по интеграции функционалов информационных систем уже заключен агентский договор между ЭТП ТПП и ЭТП ГПБ. Он открывает новые возможности, как для новых пользователей, так и уже работающих на ЭТП ТПП заказчиков, по организации процедур согласно ФЗ №44 и ФЗ №223 в части работы СМСП посредством системной интеграции личных кабинетов информационных систем ЭТП ТПП и ЭТП ГПБ.

"Данная работа в ближайшие месяцы позволит полноценно запустить режим единого окна ЕТП ТПП по всем направлениям торгово-закупочной деятельности заказчиков как Республики Башкортостан, так и других регионов", - уверен Тимур Хакимов.

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