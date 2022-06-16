8 из 10 платежей за услуги ЖКХ клиенты Сбербанка в Башкирии проводят онлайн

«В Сбере реализовано много удобных способов оплаты услуг ЖКХ, самый простой и быстрый — по QR-коду. В этом случае вам не придется вводить длинные реквизиты, достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн и отсканировать QR или штрихкод на квитанции. Если же у вас под рукой нет бумажного документа, рекомендую воспользоваться сервисом «Дом» - просто укажите адрес, и система выведет все доступные коммунальные платежи».