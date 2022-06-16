8 из 10 платежей за услуги ЖКХ клиенты Сбербанка в Башкирии проводят онлайн

8 из 10 платежей за услуги ЖКХ клиенты Сбербанка в Башкирии проводят онлайн
8 из 10 платежей за услуги ЖКХ клиенты Сбербанка в Башкирии проводят онлайн
Вчера, 15:05ЭкономикаФото: sberbank.ru
Клиенты Сбербанка в Башкирии все чаще оплачивают услуги ЖКХ дистанционно.

По данным за 5 месяцев 2022 года, почти 80% всех транзакций совершается онлайн — через мобильное приложение и веб-версию сервиса Сбербанк Онлайн.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«В Сбере реализовано много удобных способов оплаты услуг ЖКХ, самый простой и быстрый — по QR-коду. В этом случае вам не придется вводить длинные реквизиты, достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн и отсканировать QR или штрихкод на квитанции. Если же у вас под рукой нет бумажного документа, рекомендую воспользоваться сервисом «Дом» - просто укажите адрес, и система выведет все доступные коммунальные платежи».

Найти поставщика коммунальных услуг и провести платеж можно и через строку поиска. Для этого потребуется ввести название или ИНН юридического лица.

Также для удобства клиентов Сбербанк совместно с УК и ТСЖ организовал прием показаний приборов учета через сервис Сбербанк Онлайн. Передать показания счетчиков можно как в момент оплаты коммунальных услуг, так и без проведения платежа.

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