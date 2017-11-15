В Башкирии предприниматель привез для регистрации целую тележку бумаг

Фотофакт подтверждает, что электронная форма сдачи документов пока не прижилась в такой важной службе, как Ростехнадзор.

Большой резонанс в соцсетях вызвала публикация фотографии, которую прислал один из предпринимателей в чат Регионального отделения ОПОРы России. Фотографию опубликовал руководитель регионального отделения Тимур Лукманов. На снимке видно, как некий мужчина привез в Ростехнадзор для регистрации целую тележку документов.

- Скинули в чат башкирской ОПОРЫ, так выглядит сдача документов в Ростехнадзор для малого бизнеса, в том числе, - пояснил Тимур Лукманов.

Фото: ОПОРа России.

- До 2017 года экспертизы промышленной безопасности делались в целом по установке. Сейчас же, после изменения законов, нужно делать экспертизу на каждое устройство установки, трубопровод и т.д, а это сотни устройств, - прояснил ситуацию Nelkenbaum Konstantin.

- Да уж, очень печально, - прокомментировала фотоснимок Альбина Гайнанова.