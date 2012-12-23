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Бывший чиновник Ростехнадзора, находясь под следствием, вновь попался на взятке

23 декабря 2012, 14:53
Орджоникидзевский суд столицы Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей 41-летнего инспектора Приуральского управления Ростехнадзора Дмитрия Климина за получение взяток и мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Кроме того, теперь уже бывший представитель контролирующего ведомства по решению суда в течение двух лет не имеет права работать в органах Ростехнадзора. Напомним, экс-чиновник, подписывающий акты допуска включения энергоустановок на строящихся объектах, установил таксу за свою подпись на принимающих документах. Если предприниматели не желали раскошеливаться, г-н Климин намеренно тянул время, из-за одной «бумажки» не позволяя сдать все здание в эксплуатацию.

Поставив получение денег за акты приема на поток, сребролюбивый служащий «заработал» с февраля по декабрь 2009 года не менее 150 тысяч рублей. Уже находясь под следствием, в октябре 2011 года Дмитрий Климин умудрился получить еще одну взятку в размере 10 тысяч рублей за выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки одного из жилых домов Уфы и снова был задержан с поличным.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкортостана, подсудимый на процессе свою вину признал, но отделался за многочисленные взятки условным сроком. Правда, он теперь должен выплатить государству 400 тысяч рублей.

Надо сказать, что Ростехнадзор в Башкирии давно сотрясают скандалы, а участники строительного рынка считает эту федеральную структуру одну из взяткоемких в регионе.

Как рассказал «МКС» один из менеджеров строительной компании, «всем уже надоело бодаться с Ростехнадзором».

- Мы построили жилой дом, но жильцы еще полгода не могли въехать в свои квартиры, так как чиновники Ростехнадзора не давали разрешение на ввод в эксплуатацию электропроводки, - рассказывает он. - Причем один из ревизоров нам намекнул, что надо уметь договариваться. После мы решили пойти совсем другим путем, подали в суд, и выиграли дело. Благодаря справедливому решению Фемиды, жильцы въехали в свои давно оплаченные жилища.

Но не все готовы идти на такие жертвы, проще податься соблазну и «подогреть» чиновников. Как нам пояснили правоохранители, коммерсанты боятся обращаться в органы с заявлением о вымогательстве чиновников, опасаясь за свой бизнес.

- Для строителей проще «договориться» и отдать деньги, - рассказывают силовики. - Но ситуация, когда суд выносит решение, признавая вину чиновника Ростехнадзора, говорит о том, что не все согласны идти на поводу у взяточников. У правоохранительных структур достаточно оперативной информации о противоправной деятельности чиновников Ростехнадзора, но без помощи предпринимателей, которых «доят» предприимчивые госслужащие, трудно возбудить уголовное дело.

Так что в нашей стране, которая стремится стать образцом для развития бизнеса и предпринимательства, по-прежнему спасение утопающих – дело рук тех, кого топят ревизоры различных надзирающих и контролирующих структур.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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