Бывший чиновник Ростехнадзора, находясь под следствием, вновь попался на взятке

Орджоникидзевский суд столицы Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей 41-летнего инспектора Приуральского управления Ростехнадзора Дмитрия Климина за получение взяток и мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Кроме того, теперь уже бывший представитель контролирующего ведомства по решению суда в течение двух лет не имеет права работать в органах Ростехнадзора. Напомним, экс-чиновник, подписывающий акты допуска включения энергоустановок на строящихся объектах, установил таксу за свою подпись на принимающих документах. Если предприниматели не желали раскошеливаться, г-н Климин намеренно тянул время, из-за одной «бумажки» не позволяя сдать все здание в эксплуатацию.