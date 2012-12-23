Бывший чиновник Ростехнадзора, находясь под следствием, вновь попался на взятке

Поставив получение денег за акты приема на поток, сребролюбивый служащий «заработал» с февраля по декабрь 2009 года не менее 150 тысяч рублей. Уже находясь под следствием, в октябре 2011 года Дмитрий Климин умудрился получить еще одну взятку в размере 10 тысяч рублей за выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки одного из жилых домов Уфы и снова был задержан с поличным.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкортостана, подсудимый на процессе свою вину признал, но отделался за многочисленные взятки условным сроком. Правда, он теперь должен выплатить государству 400 тысяч рублей.
Надо сказать, что Ростехнадзор в Башкирии давно сотрясают скандалы, а участники строительного рынка считает эту федеральную структуру одну из взяткоемких в регионе.
Как рассказал «МКС» один из менеджеров строительной компании, «всем уже надоело бодаться с Ростехнадзором».
- Мы построили жилой дом, но жильцы еще полгода не могли въехать в свои квартиры, так как чиновники Ростехнадзора не давали разрешение на ввод в эксплуатацию электропроводки, - рассказывает он. - Причем один из ревизоров нам намекнул, что надо уметь договариваться. После мы решили пойти совсем другим путем, подали в суд, и выиграли дело. Благодаря справедливому решению Фемиды, жильцы въехали в свои давно оплаченные жилища.
Но не все готовы идти на такие жертвы, проще податься соблазну и «подогреть» чиновников. Как нам пояснили правоохранители, коммерсанты боятся обращаться в органы с заявлением о вымогательстве чиновников, опасаясь за свой бизнес.
- Для строителей проще «договориться» и отдать деньги, - рассказывают силовики. - Но ситуация, когда суд выносит решение, признавая вину чиновника Ростехнадзора, говорит о том, что не все согласны идти на поводу у взяточников. У правоохранительных структур достаточно оперативной информации о противоправной деятельности чиновников Ростехнадзора, но без помощи предпринимателей, которых «доят» предприимчивые госслужащие, трудно возбудить уголовное дело.
Так что в нашей стране, которая стремится стать образцом для развития бизнеса и предпринимательства, по-прежнему спасение утопающих – дело рук тех, кого топят ревизоры различных надзирающих и контролирующих структур.