В России почти в два раза увеличилось количество проблемных новостроек

С начала 2022 года почти в два раза увеличилось количество проблемных новостроек по всей стране.

Об этом сообщили «Известия» со слов члена комиссии Госдумы по защите жилищных прав граждан, руководителя рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александра Якубовского. Судя по информации на 27 июня, среди новостроек, которые имеют высокую и среднюю степень вероятности стать долгостроями, оказались уже почти 800 объектов. В них купили жилье примерно 74 тысячи собственников с семьями. При этом именно в этом году в этот перечень добавились 324 объекта, еще свыше 480 уже находились в тревожном списке по итогам прошлого года и продолжают там оставаться. «Показатели для внесения в этот перечень — изменение сроков ввода жилья в эксплуатацию больше чем на год, представленное в арбитражный суд заявление о признании застройщика банкротом, отставание от графика строительства на полгода и более, а также отрицательные характеристики от надзорных инстанций, журналистов или покупателей жилья», — поведал Александр Якубовский. «Новые обманутые дольщики в России в стране появиться больше не могут. В данный момент обсуждается вопрос об отставании по передаче квартир собственникам и срокам ввода в эксплуатацию новостроек», — прокомментировал глава комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Рузилевич Гарипов. В то же время партнер Novator Legal Group, адвокат Александр Катков считает, что вероятность банкротства девелоперов в наше время все же имеется. Финансы дольщиков однозначно защищены, не возражает Александр Якубовский. В случае, когда жилье возводится в соответствии с новыми правилами, при наличии проектного финансирования, тогда дом будет достраивать иное строительное предприятие. А если объект строился по старым правилам, то довести дело до конца будет возможно на средства компенсационного фонда (такие дома включены в список ЕРПО). Но вероятность увеличения срока ожидания готовых квартир имеется, сделала акцент эксперт.

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