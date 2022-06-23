Продажи квартир в новостройках снизились на 40%

По словам Щекина, динамику спроса, как это ни странно выглядит, тормозит снижение ипотечных ставок. Это вызвано желанием граждан выжидать более выгодных условия, ведь власти за последнее время уже неоднократно принимали решение о сокращении ипотечных ставок. Кроме того, люди не спешат приобретать жилье, так как их беспокоит нынешняя экономическая обстановка.