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Уфа заняла третье место среди городов-миллионников по росту цен на новостройки

25 июня 11:53
Фото: 1MI
Средняя стоимость жилплощади в новостройке с начала 2022 года в Уфе составляет 6,05 миллиона рублей.

В Уфе с начала 2022 года стоимость квартир на первичном рынке выросла на 22,6%. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование «ЦИАН.Аналитики».

Так, согласно исследованию средняя стоимость квартиры с 4,94 миллиона рублей возросла до 6,05 миллиона рублей. Данный показатель поместил Уфу на третье место в рейтинге городов-миллионников по росту цен на жилье в новостройках.

К слову, на первом месте находится Челябинск, где цены выросли на 34,4%, а средняя стоимость жилплощади составила 5,74 миллиона рублей. На втором месте — Казань с показателем в 33,2% и среднем стоимость квартиры в 9,66 миллиона рублей.

Напомним, что в России снизили процент по льготной ипотеке до 7%. Так, в Башкирии максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей. Программа будет действовать до конца 2022 года.

#Новости#Элина Сайфранова#Экономика
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