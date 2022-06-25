Уфа заняла третье место среди городов-миллионников по росту цен на новостройки

В Уфе с начала 2022 года стоимость квартир на первичном рынке выросла на 22,6%. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование «ЦИАН.Аналитики».
Так, согласно исследованию средняя стоимость квартиры с 4,94 миллиона рублей возросла до 6,05 миллиона рублей. Данный показатель поместил Уфу на третье место в рейтинге городов-миллионников по росту цен на жилье в новостройках.
К слову, на первом месте находится Челябинск, где цены выросли на 34,4%, а средняя стоимость жилплощади составила 5,74 миллиона рублей. На втором месте — Казань с показателем в 33,2% и среднем стоимость квартиры в 9,66 миллиона рублей.
Напомним, что в России снизили процент по льготной ипотеке до 7%. Так, в Башкирии максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей. Программа будет действовать до конца 2022 года.