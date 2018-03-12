Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Башкирия заняла четвертое место в ПФО по экспорту зерна и муки
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Wheat 1456355 960 720

Башкирия заняла четвертое место в ПФО по экспорту зерна и муки

Сегодня, 11:34ЭкономикаМарат ГареевФото: mkset.ru
Читайте
также
Романтика и отчаяние: Как вахтовики из Башкирии поднимают Север
Доктор Рошаль в Уфе потребовал, чтобы медиков не равняли с парикмахерами
В Башкирии после шумихи в СМИ учителям разрешили не мыть полы в поликлинике