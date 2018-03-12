Башкирия заняла четвертое место в ПФО по экспорту зерна и муки

По данным таможенной статистики, которую собрал и обработал информационный портал ВолгаНьюс, субъекты, входящие в Приволжский федеральный округ, за вторую половину минувшего года (с 1 июля 2017 по 1 января 2018) экспортировали в страны ближнего и дальнего зарубежья зерна в количестве 584,7 тыс тонн на сумму 86 млн долларов (4,85 млрд руб.).

Чуть более трети всего экспорта (35%) приходится на Саратовскую область: 199 млн тонн на сумму в 28,6 млн долларов. Башкирия по экспорту оказалась на 4 месте в ПФО: 58,8 тыс тонн на 8,9 млн долларов. Это примерно 10% от всего экспортного объема округа.

По экспорту продукции глубокой переработки – муки Башкортостан также на 4 месте. Однако отставание от лидеров экспорта мукомольной продукции более заметно.

Больше всех в ПФО муки за рубеж продает Татарстан: 3356 тонн на 1380 тыс долларов. Лидер по экспорту зерна Саратовская область по продажам муки на втором месте: 2355 тонн на 608 тыс долларов.