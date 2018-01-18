Россия может поставить рекорд по экспорту зерна в этом году

Вместе с тем в двух регионах, недавно ставших вывозить зерно на экспорт, заявили, что пока не справляются с экспортными планами – не могут вывезти 5-7 тысяч тонн до выполнения плана, там обещают исправить ситуацию в январе. Эксперты считают, что в таких регионах, традиционно не работавших с экспортом, проблемы возникли из-за того, что у них нет понимания, что планировать перевозки следовало в июне -сентябре прошлого года.