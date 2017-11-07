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Posted 7 ноября 2017, 12:00

Published 7 ноября 2017, 12:00

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

Минсельхоз Башкирии о дефиците зерносушилок: любой фермер может поставить

7 ноября 2017, 12:00
Министр сельского хозяйства республики подчеркнул, что установка зерносушилок субсидируется из бюджета.

По словам министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, проблему дефицита зерносушилок аграрии могут решить с помощью субсидий. Никаких ограничений для их получения, по его словам, нет.

- Сушилки мы субсидируем, - сказал Фазрахманов сегодня журналистам. - Любой аграрий может поставить себе сушилку, склады. Ограничений в субсидиях нет. Поэтому те аграрии, которые захотели поставить сушилки, они поставили.

Объем субсидий, выделенных на приобретение зерносушилок в этом году, министр назвать не смог. Он отметил лишь, что в общей сложности на сельхозтехнику в этом году в Башкирии выделено более 700 миллионов рублей.

Обеспеченность зерносушилками, по словам Фазрахманова, в республике сегодня составляет 80 %.

#Экономика#Новости#Аграрии
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