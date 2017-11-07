Минсельхоз Башкирии о дефиците зерносушилок: любой фермер может поставить

Posted 7 ноября 2017, 12:00
Published 7 ноября 2017, 12:00
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
По словам министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, проблему дефицита зерносушилок аграрии могут решить с помощью субсидий. Никаких ограничений для их получения, по его словам, нет.
- Сушилки мы субсидируем, - сказал Фазрахманов сегодня журналистам. - Любой аграрий может поставить себе сушилку, склады. Ограничений в субсидиях нет. Поэтому те аграрии, которые захотели поставить сушилки, они поставили.
Объем субсидий, выделенных на приобретение зерносушилок в этом году, министр назвать не смог. Он отметил лишь, что в общей сложности на сельхозтехнику в этом году в Башкирии выделено более 700 миллионов рублей.
Обеспеченность зерносушилками, по словам Фазрахманова, в республике сегодня составляет 80 %.