В Уфе сто кураистов провели флешмоб - видео
Сегодня, 19:37КультураКристина ДейнекоФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Они все вместе сыграли башкирскую народную песню «Урал».
Необычный флешмоб прошел сегодня в Уфена площади Салавата Юлаева в преддверии 100-летия республики. 100 кураистов одновременно сыграли башкирскую народную песню «Урал».
Вы можете увидеть, как все происходило.
Кураисты в Уфе провели флешмоб.Видео
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Видео: Кристина Дейнеко, Mkset.ru
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