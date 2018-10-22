В Уфе установят детскую площадку за 2 миллиона рублей
Сегодня, 09:48ГородМарат ГареевФото: pixabay.com
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Ее установят в микрорайоне Инорс.
Оборудование для детской игровой площадки установят во дворе дома по улице Ферина, 19/3. Стоимость государственного контракта составляет 1,9 миллиона рублей. Информация о проведенном конкурсе размещена на сайте госзакупок и в информационной системе СПАРК.
Установка детского городка должна произойти уже в этом году. Детишки смогут порезвиться на трех игровых площадках, покататься на качелях, посидеть после игр на скамье, покататься на диване-качелях или на качалке на пружине, построить городки в песочном дворике.
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