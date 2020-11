Инициатива нанести на фасад дома портрет героя исходила от жителей, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Те, кто едут по Зорге, будут издалека видеть огромное изображение на фасаде здания. Проект поддерживают администрация Октябрьского района и депутат Уфимского городского Совета Артур Хазигалеев. Photo: ufacity.info Эскиз портрета принадлежит известному художнику Олегу Кайбышеву, который вскоре приступит к работе, если работа приглянется уфимцам. Проголосовать за эскиз можно вот здесь.

