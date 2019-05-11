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В Уфе у здания Телецентра планируют установить памятник Шайхзаде Бабичу

11 мая 2019, 07:15
Фото: ИА Башинформ
Об этом сообщил председатель Исполкома Всемирного Курултая башкир Данир Гайнуллин.

Памятник знаменитому народному башкирскому поэту, общественному деятелю планируют открыть на территории Телецентра на улице Заки Валиди.

- Приняли участие в работе комиссии по установке памятника выдающемуся сыну башкирского народа, поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. После долгих поисков решили остановиться на площади перед Телецентром, — цитирует Данира Гайнуллина Башинформ. — Во-первых, это место находится недалеко от памятника Салавату Юлаеву, во-вторых, памятник Бабичу будет встречать уфимцев и гостей столицы на улице своего сподвижника Ахмет-Заки Валиди.

Памятник уже намерены открыть в июне, в дни проведения V Всемирного Курултая башкир. Ранее Министерством культуры республики был объявлен конкурс на лучший проект памятника. Победителем конкурса признан известный российский скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук, создавший в Уфе знаменитый памятник Мустаю Кариму.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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