В Уфе у здания Телецентра планируют установить памятник Шайхзаде Бабичу

- Приняли участие в работе комиссии по установке памятника выдающемуся сыну башкирского народа, поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. После долгих поисков решили остановиться на площади перед Телецентром, — цитирует Данира Гайнуллина Башинформ. — Во-первых, это место находится недалеко от памятника Салавату Юлаеву, во-вторых, памятник Бабичу будет встречать уфимцев и гостей столицы на улице своего сподвижника Ахмет-Заки Валиди.