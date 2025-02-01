Погода на выходные в Уфе

По словам специалистов, данная температурная аномалия нехарактерна для конца января, начала февраля. Ранее такого в регионе не наблюдалось. Плюсовая температура вызвана теплым циклоном, который пришел в Поволжье с Атлантического океана и задержался в предгорьях Урала. Дальше фронт из-за гор пройти не может. Поэтому уже неделю в Башкирии держится стабильно плюсовая температура.