Погода на выходные в Уфе

Posted 1 февраля, 04:40
Published 1 февраля, 04:40
Modified 1 февраля, 04:40
Updated 1 февраля, 04:40
По данным синоптиков, последний месяц зимы начнется с тумана, который образуется из-за плюсовой температуры. Днем в субботу будет +3 градуса, ночью +1 градус. По всей Башкирии ожидаются снегопады и дожди. Ветер будет дуть западный, теплый.
В воскресенье также сохранится теплая погода до +3 градусов, ветер будет южным.
По словам специалистов, данная температурная аномалия нехарактерна для конца января, начала февраля. Ранее такого в регионе не наблюдалось. Плюсовая температура вызвана теплым циклоном, который пришел в Поволжье с Атлантического океана и задержался в предгорьях Урала. Дальше фронт из-за гор пройти не может. Поэтому уже неделю в Башкирии держится стабильно плюсовая температура.