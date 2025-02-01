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Posted 1 февраля, 04:40

Published 1 февраля, 04:40

Modified 1 февраля, 04:40

Updated 1 февраля, 04:40

Погода на выходные в Уфе

Погода на выходные в Уфе

1 февраля 2025, 04:40
Фото: 1MI.
Теплый погодный фронт продолжит радовать жителей Башкирии, сообщает Башгидрометцентр в субботу, 1 февраля.

По данным синоптиков, последний месяц зимы начнется с тумана, который образуется из-за плюсовой температуры. Днем в субботу будет +3 градуса, ночью +1 градус. По всей Башкирии ожидаются снегопады и дожди. Ветер будет дуть западный, теплый.

В воскресенье также сохранится теплая погода до +3 градусов, ветер будет южным.

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По словам специалистов, данная температурная аномалия нехарактерна для конца января, начала февраля. Ранее такого в регионе не наблюдалось. Плюсовая температура вызвана теплым циклоном, который пришел в Поволжье с Атлантического океана и задержался в предгорьях Урала. Дальше фронт из-за гор пройти не может. Поэтому уже неделю в Башкирии держится стабильно плюсовая температура.

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