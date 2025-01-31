Февраль в Уфе начнется с лета

Posted 31 января, 09:13
Published 31 января, 09:13
Modified 31 января, 09:15
Updated 31 января, 09:15
На календаре 31 января, а ощущение, что завтра наступит не февраль, а первый месяц лета. Всему виной — установившаяся в Уфе непривычно теплая погода, которую в Башкирию принёс циклон со Средиземного моря. Положительные отметки на уличных термометрах для января в Уфе — практически жара. Впрочем, синоптики сдержанно называют потепление аномалией.
Так, прогноз погоды в Уфе на завтра, 1 февраля, сулит столице Башкирии плюсовые значения не только днём, но и ночью. В тёмное время суток в Уфе будет около 0°С, а потом воздух прогреется до +3°С.
Согласно данным синоптиков «Башгидромета», выходные в Башкирии начнутся с -4°С…+1°С ночью и с -2°С…+3°С днём. Впрочем, солнца в городе и регионе не ждут — будет облачно. Как уже привычно, пасмурная погода будет сопровождаться осадками — дождём и мокрым снегом.