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Posted 31 января, 09:13

Published 31 января, 09:13

Modified 31 января, 09:15

Updated 31 января, 09:15

Февраль в Уфе начнется с лета

Февраль в Уфе начнется с лета

31 января 2025, 09:13
Фото: ria.ru.
В городе ожидают наступление положительных температур воздуха как днём, так и ночью, сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС в пятницу, 31 января.
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На календаре 31 января, а ощущение, что завтра наступит не февраль, а первый месяц лета. Всему виной — установившаяся в Уфе непривычно теплая погода, которую в Башкирию принёс циклон со Средиземного моря. Положительные отметки на уличных термометрах для января в Уфе — практически жара. Впрочем, синоптики сдержанно называют потепление аномалией.

Так, прогноз погоды в Уфе на завтра, 1 февраля, сулит столице Башкирии плюсовые значения не только днём, но и ночью. В тёмное время суток в Уфе будет около 0°С, а потом воздух прогреется до +3°С.

Согласно данным синоптиков «Башгидромета», выходные в Башкирии начнутся с -4°С…+1°С ночью и с -2°С…+3°С днём. Впрочем, солнца в городе и регионе не ждут — будет облачно. Как уже привычно, пасмурная погода будет сопровождаться осадками — дождём и мокрым снегом.

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