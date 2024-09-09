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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Неадекват ворвался в лицей в Уфе

Неадекват ворвался в лицей в Уфе

9 сентября 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney
Житель столицы Башкирии ворвался на территорию лицея днем 9 сентября, сообщила пресс-служба МВД по РБ.

Учебный день для школьников уфимского лицея №6 имени Сафина Нуруллы, на ул. Комсомольской, прошёл в напряженной обстановке. Причина тому, неадекватный мужчина, который агрессивно пытался прорваться через пост охраны школы. Он кричал, вёл себя неадекватно, на просьбы охранника покинуть помещение не реагировал. Испугавшись за жизнь, ученики попрятались по классам и кабинетам. Сотрудник охраны нажал тревожную кнопку и отвлек внимание мужчины до приезда силовиков. Наряд ГБР задержал мужчину и обыскал его. Опасных предметов при себе тот не имел.

Как выяснилось, раннее у мужчины был обнаружен рак мозга. Возможно, поведение мужчины связано с тяжелой стадии болезни.

Отметим, что в начале августа другого уроженца Башкирии задержали на этапе подготовки теракта.

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