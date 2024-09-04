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20 пенсионеров умерли в доме престарелых в Казани

20 пенсионеров умерли в доме престарелых в Казани

4 сентября 2024, 10:09
Фото: 1MI
22 престарелых человека удалось спасти. По словам специалистов, они выглядели как узники концлагерей, сообщает inkazan.ru.

В столице Татарстана в поселке Щербаково общественники обнаружили нелегальный дом престарелых, в котором содержали вообще без документом десятки пенсионеров. Когда к «предпринимателям» нагрянули правоохранительные органы с обыском, они были просто шокированы. Они обнаружили 22 пожилых человека в крайней степени истощения нуждающихся в срочной медицинской и психологической помощи. Из них четверо были просто прикованы наручниками к кроватям. Во время обыска также было обнаружено тело престарелого человека, которое отправлено на экспертизу. Оно пролежало там несколько дней.

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По данным региональных СМИ, обнаружить нелегальную работу заведения удалось кропотливой работе МВД и Следкома при помощи остальных ведомств. Изначально правоохранители расследовали дело о крупном мошенничестве, когда выяснилось, что квартирой пенсионерки, которая и попала в это заведение, а потом умерла, завладели неизвестные лица.

По предварительным данным, известно, что за год работы нелегального дома престарелых там скончались до 20 пожилых людей. Расследование продолжается.

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#Общество#Происшествия#Башкортостан#Россия#Новости Уфы#Казань
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