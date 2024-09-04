20 пенсионеров умерли в доме престарелых в Казани

В столице Татарстана в поселке Щербаково общественники обнаружили нелегальный дом престарелых, в котором содержали вообще без документом десятки пенсионеров. Когда к «предпринимателям» нагрянули правоохранительные органы с обыском, они были просто шокированы. Они обнаружили 22 пожилых человека в крайней степени истощения нуждающихся в срочной медицинской и психологической помощи. Из них четверо были просто прикованы наручниками к кроватям. Во время обыска также было обнаружено тело престарелого человека, которое отправлено на экспертизу. Оно пролежало там несколько дней.