20 пенсионеров умерли в доме престарелых в Казани

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В столице Татарстана в поселке Щербаково общественники обнаружили нелегальный дом престарелых, в котором содержали вообще без документом десятки пенсионеров. Когда к «предпринимателям» нагрянули правоохранительные органы с обыском, они были просто шокированы. Они обнаружили 22 пожилых человека в крайней степени истощения нуждающихся в срочной медицинской и психологической помощи. Из них четверо были просто прикованы наручниками к кроватям. Во время обыска также было обнаружено тело престарелого человека, которое отправлено на экспертизу. Оно пролежало там несколько дней.
По данным региональных СМИ, обнаружить нелегальную работу заведения удалось кропотливой работе МВД и Следкома при помощи остальных ведомств. Изначально правоохранители расследовали дело о крупном мошенничестве, когда выяснилось, что квартирой пенсионерки, которая и попала в это заведение, а потом умерла, завладели неизвестные лица.
По предварительным данным, известно, что за год работы нелегального дома престарелых там скончались до 20 пожилых людей. Расследование продолжается.