Эксперты призывают поднимать уровень оказания социальных услуг в домах престарелых

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
По последним статистическим данным, количество пожилых людей, находящихся в домах престарелых, продолжает расти. Специалисты предсказывают, что современная молодежь может стать главной категорией населения, которая будет нуждаться в таком уходе в будущем, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Одной из основных причин такой ситуации является отсутствие желания иметь детей. Сегодняшние тенденции обращают молодых людей к развитию, самосовершенствованию и путешествиям, то есть, они больше склонны жить для себя. Решение иметь детей молодые люди часто принимают уже в более позднем возрасте, а затем у них возникают проблемы со здоровьем или они просто перестают хотеть иметь детей.
Согласно экспертам, бороться с этим процессом, как результатом изменения идеологии, сложно и, возможно, нецелесообразно. Более эффективным подходом было бы повышение стандартов оказания социальных услуг в домах престарелых при помощи государства.
Клинический психолог также поддерживает мнение эксперта и отмечает, что качество российских домов престарелых уже значительно улучшилось. Однако, необходимо увеличить уровень демографии.
Ведь, как напоминает психолог, родители заботились о своих детях, когда те были слабыми и беззащитными, поэтому когда наступает время вернуть долг, его нужно возвращать. Это также является призывом многих религий.
Другой ученый подчеркивает важность повышения уровня жизни пенсионеров, чтобы они могли обеспечивать себя самостоятельно в старости. Также не менее важно проводить лекции среди молодежи о ценности семьи, а молодым родителям следует предоставить различные социальные гарантии.