Эксперты призывают поднимать уровень оказания социальных услуг в домах престарелых

Одной из основных причин такой ситуации является отсутствие желания иметь детей. Сегодняшние тенденции обращают молодых людей к развитию, самосовершенствованию и путешествиям, то есть, они больше склонны жить для себя. Решение иметь детей молодые люди часто принимают уже в более позднем возрасте, а затем у них возникают проблемы со здоровьем или они просто перестают хотеть иметь детей.