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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Эксперты призывают поднимать уровень оказания социальных услуг в домах престарелых

Эксперты призывают поднимать уровень оказания социальных услуг в домах престарелых

1 декабря 2023, 14:53
Фото: Midjourney
Молодежь имеет все больше шансов оказаться в домах престарелых из-за нежелания рожать детей, поэтому необходимо повысить уровень жизни пенсионеров и проводить лекции о ценностях семьи, чтобы предотвратить эту тенденцию.

По последним статистическим данным, количество пожилых людей, находящихся в домах престарелых, продолжает расти. Специалисты предсказывают, что современная молодежь может стать главной категорией населения, которая будет нуждаться в таком уходе в будущем, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Одной из основных причин такой ситуации является отсутствие желания иметь детей. Сегодняшние тенденции обращают молодых людей к развитию, самосовершенствованию и путешествиям, то есть, они больше склонны жить для себя. Решение иметь детей молодые люди часто принимают уже в более позднем возрасте, а затем у них возникают проблемы со здоровьем или они просто перестают хотеть иметь детей.

Согласно экспертам, бороться с этим процессом, как результатом изменения идеологии, сложно и, возможно, нецелесообразно. Более эффективным подходом было бы повышение стандартов оказания социальных услуг в домах престарелых при помощи государства.

Клинический психолог также поддерживает мнение эксперта и отмечает, что качество российских домов престарелых уже значительно улучшилось. Однако, необходимо увеличить уровень демографии.

Ведь, как напоминает психолог, родители заботились о своих детях, когда те были слабыми и беззащитными, поэтому когда наступает время вернуть долг, его нужно возвращать. Это также является призывом многих религий.

Другой ученый подчеркивает важность повышения уровня жизни пенсионеров, чтобы они могли обеспечивать себя самостоятельно в старости. Также не менее важно проводить лекции среди молодежи о ценности семьи, а молодым родителям следует предоставить различные социальные гарантии.

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