Пьяный в хлам уфимец едва не устроил крупное ДТП

Жители уфимского района Черниковка сообщили в Госавтоинспекцию о подозрительной «Ладе Гранте», ее водитель вел себя на дороге неадекватно, пытался обгонять по встречке, резко тормозил и делал внезапные перестроения. Сотрудники ГАИ отправили на его поимку дежурный экипаж и вскоре неадеквата задержали на ул. Черниковской. Как только инспектор открыл дверь легковушки, то сразу предположил, что водитель пьян. На полу валялись пустые бутылки из-под алкоголя, а от самого рулевого разило спиртным. К тому же, его речь была несвязной.