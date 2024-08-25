Пьяный в хлам уфимец едва не устроил крупное ДТП

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Жители уфимского района Черниковка сообщили в Госавтоинспекцию о подозрительной «Ладе Гранте», ее водитель вел себя на дороге неадекватно, пытался обгонять по встречке, резко тормозил и делал внезапные перестроения. Сотрудники ГАИ отправили на его поимку дежурный экипаж и вскоре неадеквата задержали на ул. Черниковской. Как только инспектор открыл дверь легковушки, то сразу предположил, что водитель пьян. На полу валялись пустые бутылки из-под алкоголя, а от самого рулевого разило спиртным. К тому же, его речь была несвязной.
При проверке выяснилось, что в выдыхаемом водителем «Лады Гранты» воздухе содержится 1,339 мг/л спирта. Это соответствует сильнейшему опьянению. Машину у алкоголика изъяли, а на него самого составили протокол.
По словам полицейских, только адекватная реакция других участников дорожного движения предотвратила крупное ДТП, которое мужчина могу совершить.