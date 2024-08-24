Перегрев экономики — зачем нам дорогие кредиты

— Многих тревожит рост ставок по ипотеке, ведь при нынешних ценах на недвижимость обзавестись своим жильем без кредита большинству граждан просто нереально. Мало того, что рыночная ипотека сейчас по заградительным ставкам — в среднем уже более 20%, так еще и льготную ипотеку на новостройки отменили, да и семейная стала доступна меньшему количеству людей. А ведь Центробанк выступал за отмену льготной ипотеки! Почему?