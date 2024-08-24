Перегрев экономики — зачем нам дорогие кредиты

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 06:11
Но вслед за ключевой подтянутся и остальные ставки в экономике, а проценты по кредитам и так высокие, растут и цены на товары и услуги. Как повышение «ключа» поможет со всем этим справиться, расскажет управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Марат Кашапов.
— Марат Данилович, для чего была повышена ключевая ставка и почему это произошло именно сейчас?
— Дополнительное повышение ключевой ставки потребовалось для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться. До этого мы считали, что повышения ключевой ставки в прошлом году будет достаточно для уверенного замедления инфляции. И I квартал этого года нашу уверенность подтверждал. Но в II квартале тенденция развернулась. Инфляция перестала снижаться и даже начала расти.
К моменту очередного заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоялось 26 июля, мы увидели, что потребительская активность не охлаждается, перегрев экономики не уменьшается, растет дефицит кадров, реализовались дополнительные санкционные риски. А это значит, что для возвращения инфляции к цели — это около 4% — нужна большая жесткость денежно-кредитной политики, чем мы прогнозировали ранее.
— Объясните, как ключевая ставка позволяет бороться с ростом инфляции?
— Вслед за повышением ключевой растут ставки по кредитам и вкладам. В результате заемные средства становятся дороже, но зато депозиты — выгоднее. Поэтому люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить. В итоге спрос на товары и услуги снижается, что ведет к замедлению роста цен. Ведь цены зависят не только от продавцов, но и от покупателей: если покупателей становится меньше и спрос растет не очень быстро, продавцам сложно поднимать цены.
Для примера — в условиях экономического спада Банк России может понизить ключевую ставку. Так было, в частности, во время пандемии в 2020 году, когда регулятор снизил ее до 4,25%. Это было необходимо, чтобы избежать риска дефляции, поддержать сильно упавший на тот момент спрос и ускорить восстановление экономики.
— В прошлом году Банк России уже повышал ключевую ставку, но инфляция не снижается. В чем причина?
— Изменение ключевой ставки не мгновенно отражается на темпах роста цен. Нужно время, чтобы банки изменили проценты по кредитам и депозитам. Поведение людей и компаний тоже меняется не за один день. Поэтому наши решения по ключевой ставке полностью отражаются на инфляции примерно через 3-6 кварталов. Эффект от решений, принятых во второй половине прошлого года, в полной мере проявится во второй половине этого и позже.
— Интересно, что кредитов люди не стали брать меньше, несмотря на, казалось бы, высокие ставки! С чем это связано и почему ключевая ставка не смогла охладить пыл заемщиков? Или тоже надо подождать?
— На самом деле кредитная активность в первом полугодии 2024 года замедлилась по сравнению со второй половиной 2023 года именно под влиянием ужесточения денежно-кредитной политики. В первом полугодии текущего года годовой темп прироста задолженности жителей Башкортостана — то есть портфеля кредитов физлиц — снизился с 30% до 28,6%, а среднемесячный составил 1,7%. А во втором полугодии 2023 года был 2,6%.
Однако это замедление действительно было слабым. Причин тому несколько. В числе основных — льготные ипотечные кредиты по субсидируемым ставкам, на которые ключевая ставка практически не влияет.
Сказались также высокие инфляционные ожидания — это когда граждане считают, что в дальнейшем товары и услуги будут еще дороже, и поэтому покупают их сейчас. И, наконец, рост доходов граждан позволяет не только больше сберегать, но и обслуживать более дорогие кредиты.
— А разве плохо, что у людей растет зарплата, у компаний — доходы?
— Не плохо, конечно. Но в последние месяцы зарплаты растут в основном на фоне исторически низкой безработицы. В условиях дефицита кадров компании конкурируют за работников и стараются удержать персонал более высокой зарплатой. А повышение зарплат без соразмерного роста производительности труда увеличивает спрос на товары и услуги, но не увеличивает предложение. Из-за этого повышаются цены и разгоняется инфляция.
Кроме того, чтобы люди могли больше потреблять, одного только повышения доходов недостаточно — нужна стабильно низкая инфляция, которая «не съедает» прирост доходов. Повышение зарплаты, к сожалению, не означает, что человеку удастся увеличить реальное потребление. Ведь если в экономике спрос на товары и услуги растет быстрее, чем товары попадают на рынок, то инфляция ускоряется и «съедает» прибавку дохода. Проще говоря: зарплата выросла, но цены выросли еще больше, и человек не сможет купить больше товаров и услуг даже при росте доходов. Банк России стремится удерживать инфляцию на целевом уровне, это 4%, чтобы доходы не обесценивались, а их рост позволял людям покупать больше, а не столько же, но дороже. Повышая ключевую ставку, Центробанк дает людям возможность заработать на более выгодных вкладах, отложив на некоторое время потребление товаров не первой необходимости.
— Да, есть и плюсы в высоких ставках, ведь это более выгодные вклады! Насколько охотно люди несут деньги в банки? Какова динамика в Башкортостане?
— В Башкортостане на 1 июля объем вкладов граждан достиг 688 млрд рублей — это рекордная за все время ведения такой статистики сумма. Годовой прирост составил 28%, в то время как на 1 июля прошлого года был 20%.
— С другой стороны, какой смысл нести деньги в банк, если инфляция все равно «съест» прибавку?
— Высокие ставки помогают гражданам сохранить свои сбережения в условиях повышенной инфляции. Годовая инфляция находится в районе 9%, в Башкортостане чуть ниже — 8,8%. Банк России ожидает, что она вернется к 4-4,5% в 2025 году. При этом многие банки предлагают более 18% по годовому вкладу, а сроки депозитов с максимальными ставками увеличились. Это значит, что те проценты, которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время. Оценивая реальную доходность вклада, надо учитывать не прошлую, а будущую инфляцию.
Более того, длинные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты надолго. Это дает возможность не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. При этом не забывайте про надежность банковских вкладов: при банкротстве банка вам гарантированно вернутся ваши деньги в пределах 1,4 млн рублей.
А хранить сбережения в наличных означает терять на инфляции. Даже когда она невысокая, покупательная способность хранящихся дома денег постепенно снижается. Купить на них столько же товаров, сколько, например, год назад, уже не получится. Срочные банковские вклады защищают сбережения от обесценения.
— Многих тревожит рост ставок по ипотеке, ведь при нынешних ценах на недвижимость обзавестись своим жильем без кредита большинству граждан просто нереально. Мало того, что рыночная ипотека сейчас по заградительным ставкам — в среднем уже более 20%, так еще и льготную ипотеку на новостройки отменили, да и семейная стала доступна меньшему количеству людей. А ведь Центробанк выступал за отмену льготной ипотеки! Почему?
— Программу безадресной льготной ипотеки запустили в острую фазу пандемии в 2020 году как краткосрочную, временную меру поддержки спроса на новостройки, чтобы помочь и гражданам, и застройщикам. Но как постоянно действующая она не способна повысить доступность жилья. Это как любое лекарство, которое хорошо для лечения больного человека, но если он будет продолжать принимать его, будучи здоровым, ничего хорошего не получится. Так и здесь. Когда субсидия от государства доступна всем, вся экономическая выгода в итоге полностью съедается ростом цен. И это касается не только жилья, но и любого другого рынка. Банк России придерживается позиции, что смысл имеет только адресная помощь нуждающимся людям или краткосрочные меры в особенно сложные периоды. И это относится не только к льготной ипотеке, а к любым программам субсидирования.
— Банк России не исключает и дальнейшего роста ключевой ставки до конца года вплоть до 20%. Как долго мы будем жить с высокими ставками?
— Регулятор будет держать ставку высокой столько, сколько потребуется для снижения и закрепления инфляции на цели. Не исключено и дополнительное повышение ключевой ставки, если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%.
Когда инфляция снова будет устойчиво замедляться, будут снижаться и инфляционные ожидания граждан и бизнеса. Это создаст условия для постепенного снижения ключевой ставки. А значит и ставки по кредитам тоже пойдут вниз, в том числе и по рыночной ипотеке. Мы это уже проходили, когда после скачка инфляции в 2015 году Банку России удалось снизить инфляцию к цели. В 2017–2021 годах она в среднем составляла около 4% в год. Именно в этот период инфляционные ожидания и ставки по кредитам достигали исторически минимальных значений.