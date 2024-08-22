В Уфе отмечают День флага

Posted Вчера, 09:15
Published Вчера, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Уфимские учреждения культуры отметят День государственного флага Российской федерации в четверг, 22 августа.
Музеи и дома культуры присоединятся к акции #ОкнаРоссии — стёкла украсят витражами, картинками и поделками, посвящённым российскому триколору. В рамках акции для детей и взрослых проводятся различные мастер-классы.
Интересные викторины для детей также приготовили в городских бибиотеках. В Доме культуры «Заря» состоится молодежный флешмоб «Движение первых», который собрал множество участников и зрителей. На различных районных площадках также состоятся праздничные концерты.