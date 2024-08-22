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Posted Вчера, 09:15

Published Вчера, 09:15

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Уфе отмечают День флага

В Уфе отмечают День флага

22 августа 2024, 09:15
Фото: 1MI
По всему городу запланировали торжественные мероприятия.

Уфимские учреждения культуры отметят День государственного флага Российской федерации в четверг, 22 августа.

Музеи и дома культуры присоединятся к акции #ОкнаРоссии — стёкла украсят витражами, картинками и поделками, посвящённым российскому триколору. В рамках акции для детей и взрослых проводятся различные мастер-классы.

Интересные викторины для детей также приготовили в городских бибиотеках. В Доме культуры «Заря» состоится молодежный флешмоб «Движение первых», который собрал множество участников и зрителей. На различных районных площадках также состоятся праздничные концерты.

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