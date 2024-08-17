Блогер из Уфы взобрался на Арарат на руках

Рустам Набиев из Уфы, который уже много лет ставит рекорды, передвигаясь только на руках, покорил очередную вершину. В соцсетх он рассказал, что взобрался на восьмую по счету гору в его жизни. 5137 метров к вершине Арарат он преодолел полностью на руках. Сильный ветер и мороз мешали ему. Однако, несмотря на проблемы, Рустам не сдался и взобрался на гору-мечты.