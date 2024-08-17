Блогер из Уфы взобрался на Арарат на руках

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 06:01
Рустам Набиев из Уфы, который уже много лет ставит рекорды, передвигаясь только на руках, покорил очередную вершину. В соцсетх он рассказал, что взобрался на восьмую по счету гору в его жизни. 5137 метров к вершине Арарат он преодолел полностью на руках. Сильный ветер и мороз мешали ему. Однако, несмотря на проблемы, Рустам не сдался и взобрался на гору-мечты.
Это событие буквально взорвало турецкий интернет. Местные пользователи, восхищенные его смелостью и стойким характером, комментируют новость о восхождении Рустама, ставя его в пример современным политикам и мужчинам.
— Вот он, настоящий мужик, всем политикам нужно брать пример с его стойкости и жизнелюбия. Может и конфликтов тогда было бы меньше. Взобраться на руках на более чем 5000 метров. Это просто в голове не укладывается.
— Сильный мужчина из России, из Башкортостана. Если парень без ног такое смог, то подумайте, что могут их мужчины с ногами? Эту страну никогда не победить!
— Рустам уже широко известен за пределами России, он вдохновляет множество людей по всему миру, которые так или иначе лишились своих конечностей. Человек, который воспитывает двух дочерей и покоряет вершины!
Рустам Набиев лишился ног после того, как отправился служить срочную службу в учебный центр ВДВ в город Омск. Там посреди ночи обрушилась казарма, где спали новобранцы, многие погибли.
В 2020 году он на одних руках совершил восхождение на вершину Эльбруса. А в 2021 году стал первым в мире человеком, который на руках достиг вершины горы-восьмитысячника Манаслу в Непале.