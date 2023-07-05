«Глупые люди»: что разозлило лишившегося ног уфимца Рустама Набиева

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Блогер Рустам Набиев ответил на сообщения подписчиков, которые сравнивают его с фигуристом Романом Костомаровым.
— Глупые люди начали меня сравнивать с Костомаровым говоря, что он быстро встал на ноги, а я мол уже 7 лет не могу, — написал Рустам Набиев в своём телеграм-канале.
Мужчина просит не сравнивать их обстоятельства, отмечая, что у Романа Костомарова ампутированы 1/3 ног, в то же время у Набиева только 1/3 часть осталась.
Напомним, что ног Рустам Набиев лишился в 2015 году при обрушении казармы в Омске. Сейчас мужчина уедет активную жизнь, являясь счастливым мужем и отцом и покоряя и вершины гор, включая Эверест.