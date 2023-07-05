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«Глупые люди»: что разозлило лишившегося ног уфимца Рустама Набиева

5 июля 2023, 05:34
Фото: Набиевы тут // telegram

Лишившегося ног уфимца Рустама Набиева оскорбили сравнения с Романом Костомаровым

Подписчики сравнили восстановление оставшегося без ног после обрушения казармы в Омске Рустама Набиева и Романа Костомарова, которому относительно недавно ампутировали часть ног.

Блогер Рустам Набиев ответил на сообщения подписчиков, которые сравнивают его с фигуристом Романом Костомаровым.

— Глупые люди начали меня сравнивать с Костомаровым говоря, что он быстро встал на ноги, а я мол уже 7 лет не могу, — написал Рустам Набиев в своём телеграм-канале.

Мужчина просит не сравнивать их обстоятельства, отмечая, что у Романа Костомарова ампутированы 1/3 ног, в то же время у Набиева только 1/3 часть осталась.

Напомним, что ног Рустам Набиев лишился в 2015 году при обрушении казармы в Омске. Сейчас мужчина уедет активную жизнь, являясь счастливым мужем и отцом и покоряя и вершины гор, включая Эверест.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Новости Башкирии#Блогер#Общество
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