Уфимка получила четверть миллиона за ожидание

Жительница Уфы отсудила у компании ООО «Mr.Doors» более 230 тыс. руб. По неизвестной причине компания в течение продолжительного периода времени не могла доставить все позиции домашней мебели, которые приобрела женщина. На её вопросы и обращения в компании в компании не реагировали, постоянно перенося дату доставки.