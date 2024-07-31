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Уфимка получила четверть миллиона за ожидание

Уфимка получила четверть миллиона за ожидание

31 июля 2024, 11:29
Фото: 1MI
Компания задерживала сроки доставки мебели, из-за чего женщина обратилась в суд, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По решению суда компания ООО «Mr.Doors» обязана выплатить потребителю 236 тысяч рублей и доставить недостающую мебель

Жительница Уфы отсудила у компании ООО «Mr.Doors» более 230 тыс. руб. По неизвестной причине компания в течение продолжительного периода времени не могла доставить все позиции домашней мебели, которые приобрела женщина. На её вопросы и обращения в компании в компании не реагировали, постоянно перенося дату доставки.

Уфимка в связи с этим решила обратиться в суд. К решению вопроса в качестве госоргана, занимающегося защитой прав потребителей, также подключился Роспотребнадзор, ввиду того, что в досудебном порядке инцидент разрешить ситуацию не удалось.

Суд постановил, что компания в течение 15 дней должна доставить недостающую мебель и обязал выплатить клиентке в общей сложности 236 297 руб.

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