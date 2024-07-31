Жуткая авария с детьми в Башкирии — есть ли выжившие

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
На мокрой дороге лоб в лоб столкнулись SsangYong Kyron и Hyundai Solaris. В столкновении одержал верх китайский внедорожник: он выбросил Hyundai Solaris в кювет. Иномарку буквально пережевало от лобового столкновения и опрокидывания.
В результате аварии пострадали пять человек — водитель Hyundai Solaris и его четыре пассажира, среди которых — трое детей. Все они получили различные травмы и были срочно госпитализированы для получения медицинской помощи.
— На месте происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые начали работу по установлению всех обстоятельств инцидента. Также на место происшествия были направлены и другие экстренные службы для оказания необходимой помощи и обеспечения безопасности дорожного движения. По факту ДТП ведется разбирательство, которое поможет выяснить причины и обстоятельства произошедшего, — указано в сообщении пресс-службы ГАИ Башкирии.