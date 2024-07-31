Жуткая авария с детьми в Башкирии — есть ли выжившие

— На месте происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые начали работу по установлению всех обстоятельств инцидента. Также на место происшествия были направлены и другие экстренные службы для оказания необходимой помощи и обеспечения безопасности дорожного движения. По факту ДТП ведется разбирательство, которое поможет выяснить причины и обстоятельства произошедшего, — указано в сообщении пресс-службы ГАИ Башкирии.