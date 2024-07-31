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Жуткая авария с детьми в Башкирии — есть ли выжившие

Жуткая авария с детьми в Башкирии — есть ли выжившие

31 июля 2024, 11:09
Фото: ГАИ РБ
Китайский внедорожник выбросил в кювет «Хэндай Солярис» на 98 км автодороги Уфа-Янаул в Бирском районе днем в среду, 31 июля, сообщает ГАИ РБ.

На мокрой дороге лоб в лоб столкнулись SsangYong Kyron и Hyundai Solaris. В столкновении одержал верх китайский внедорожник: он выбросил Hyundai Solaris в кювет. Иномарку буквально пережевало от лобового столкновения и опрокидывания.

В результате аварии пострадали пять человек — водитель Hyundai Solaris и его четыре пассажира, среди которых — трое детей. Все они получили различные травмы и были срочно госпитализированы для получения медицинской помощи.

— На месте происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые начали работу по установлению всех обстоятельств инцидента. Также на место происшествия были направлены и другие экстренные службы для оказания необходимой помощи и обеспечения безопасности дорожного движения. По факту ДТП ведется разбирательство, которое поможет выяснить причины и обстоятельства произошедшего, — указано в сообщении пресс-службы ГАИ Башкирии.

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