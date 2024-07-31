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Онанистом из Уфы займется Следственный комитет

Онанистом из Уфы займется Следственный комитет

31 июля 2024, 09:26
Фото: 1MI
Мигрант занимался непотребствами во дворе жилого дома, сообщает Информационный центр СК России.

В приёмную Председателя СК России А. И. Бастрыкина в российских социальных сетях поступило обращение от жителей Уфы. Они сообщили об иностранце, который совершил развратные действия во дворе жилого дома: мужчина занимался непотребствами на глазах у местной жительницы — женщина в тот момент гуляла по двору с коляской.

Отмечается, что мужчина работает на строительной площадке ЖК «Лайт». Вместе с ним там ведут свою трудовую деятельность другие иностранные граждане.

В СУ СК России по Республике Башкортостан начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому, обязав его доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах.

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