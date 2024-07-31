Онанистом из Уфы займется Следственный комитет

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В приёмную Председателя СК России А. И. Бастрыкина в российских социальных сетях поступило обращение от жителей Уфы. Они сообщили об иностранце, который совершил развратные действия во дворе жилого дома: мужчина занимался непотребствами на глазах у местной жительницы — женщина в тот момент гуляла по двору с коляской.
Отмечается, что мужчина работает на строительной площадке ЖК «Лайт». Вместе с ним там ведут свою трудовую деятельность другие иностранные граждане.
В СУ СК России по Республике Башкортостан начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому, обязав его доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах.