Запрет обмена криптовалют в России: что будет с Hamster Kombat (16+)?

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Минфин и Госдума активно обсуждают новый законопроект, который может кардинально изменить рынок криптовалют в России. Если вы следите за новостями, то, возможно, уже слышали о грядущих изменениях. Для тех, кто не в курсе, мы подготовили подробный разбор ситуации.
Электронная валюта, известная как криптовалюта, использует шифрование в качестве меры безопасности. Биткоин, эфириум и другие являются примерами известных криптовалют. В отличие от обычных денежных средств, криптовалюты не контролируются правительством или финансовыми организациями и существуют в децентрализованной системе.
В новом законопроекте о регулировании криптовалют запрет на обмен криптовалют в России обусловлен опасениями относительно их использования в незаконной деятельности, такой как легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Государственная Дума рассмотрит законопроект о регулировании криптовалют 23 июля. Инициатором выступил комитет по финансовому рынку во главе с Анатолием Аксаковым.
Законопроект в новой редакции предлагает ввести запрет на создание криптовалютных бирж и обменных пунктов в России, за исключением майнеров, майнинговых пулов и проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима. Первая версия законопроекта была внесена в ноябре 2022 года.
Для многих россиян криптовалюта стала способом инвестирования и заработка. Запрет обмена криптовалют может усложнить этот процесс. Люди больше не смогут легко обменивать свои цифровые активы на рубли или другие валюты. Это может привести к снижению интереса к криптовалютам среди обычных пользователей.
— Все участники игры и ее создатели больше всего заинтересованы в том, чтобы эта криптовалюта выросла в цене, чтобы ее потом можно было выгодно продать. А для этого ее создателям нужно раскручивать и рекламировать свой проект, — отметил Виктор Першиков.
В новом законопроекте о регулировании криптовалют майнинг разрешен только российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые внесены в специальный реестр. Физические лица также могут заниматься майнингом, но только при условии, что они не превышают установленные лимиты энергопотребления и не обязаны вноситься в реестр.
Однако майнерам придется сообщать властям о добытой валюте и адресах её хранения. Это может вызвать дополнительную нагрузку и расходы на ведение учета и отчетности.
Аналитики рынка криптовалют считают, что стоимость токенов HMSTR может снизиться. Он объясняет это тем, что если большое количество людей одновременно попытается продать свои виртуальные монеты за наличные деньги, это приведет к перенасыщению рынка и падению стоимости.
Ограничение на обмен криптовалют в России означает, что пользователи не смогут легко конвертировать свои HMSTR в рубли или другие валюты. Это может привести к тому, что многие игроки и инвесторы потеряют интерес к проекту.
Помимо риска падения стоимости токенов, есть еще одна проблема. Есть опасения, что проект может оказаться финансовой пирамидой. Основную выгоду получат разработчики, в то время как большая часть пользователей останутся ни с чем. Стоимость криптовалюты не обеспечена реальными активами и может резко упасть, оставляя инвесторов с убытками.
Опыт игры-кликера Notcoin, разработанной Telegram, демонстрирует, что в подобных проектах лишь немногим игрокам удается получить прибыль и вывести средства через криптобиржу.
На данный момент судьба Hamster Kombat остается неопределенной. Создатели игры планируют в третьем квартале 2024 года устроить офлайн-мероприятия и запустить новых персонажей, чтобы привлечь больше внимания к проекту.
Однако, насколько успешными будут эти мероприятия, зависит от многих факторов, включая интерес аудитории и готовность пользователей продолжать играть, несмотря на новые ограничения.
Запрет обмена криптовалют может оказать значительное влияние на рынок. Во-первых, это может привести к снижению объема торгов и ликвидности. Во-вторых, многие иностранные биржи могут прекратить работу с российскими пользователями, опасаясь санкций.
— Сейчас один балл стоит порядка 10 центов. При таком условии участники, «натапавшие» миллион баллов, могут получить 8–9 миллионов рублей, — подчеркнул старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев.