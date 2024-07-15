Запрет обмена криптовалют в России: что будет с Hamster Kombat (16+)?

Введение новых законов на криптовалютном рынке России может изменить судьбу игры Hamster Kombat. Чем это грозит игрокам и инвесторам? Давайте разберемся.

Что такое криптовалюта и почему её могут запретить?

Как запрет повлияет на обычных пользователей

Что будет с майнерами?

Что будет с игрой Hamster Kombat?

∟ 1. Снижение стоимости токенов:

∟ 2. Ограничение на обмен:

∟ 3. Риски для инвесторов и разработчиков:

Перспективы и будущее Hamster Kombat