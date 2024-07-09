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Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

Как продать хомяка? Hamster Kombat запускает токен

Как продать хомяка? Hamster Kombat (16+) запускает токен

9 июля 2024, 17:44
Фото: Изображение Midjourney
Как продать хомяка? Hamster Kombat запускает токен
В июле 2024 года мир криптовалют взорвался новостью о запуске токена Hamster Kombat на одной из крупнейших криптобирж Bybit. Что же такого особенного в этом «хомяке»? Давайте разбираться вместе!

В мире цифровых технологий и криптовалют появляются новые игроки, которые способны взорвать рынок и привлечь миллионы пользователей всего за несколько месяцев. Одним из таких проектов стал Hamster Kombat. Эта игра, где пользователи нажимают на изображение хомяка, чтобы заработать внутриигровую валюту, стремительно набрала популярность.

Но настоящий сюрприз пришел в июле 2024 года, когда токен Hamster Kombat (HMSTR) начал листинг на крупной криптобирже Bybit. Что же скрывается за этим «хамстер-коином» и стоит ли в него инвестировать?

Введение в мир Hamster Kombat

Hamster Kombat — мини-приложение в мессенджере Telegram, где пользователи должны очень быстро нажимать пальцем на изображение хомяка. За каждый клик игрокам начисляется внутриигровая валюта. Игра вышла 26 марта 2024 года и уже успела завоевать сердца миллионов пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров охарактеризовал ее как «выдающееся интернет-явление» и сообщил о скором выпуске «народного» TON-токена.

8 июля 2024 года на криптобирже Bybit начался листинг токена HMSTR.8 июля 2024 года на криптобирже Bybit начался листинг токена HMSTR.
8 июля 2024 года на криптобирже Bybit начался листинг токена HMSTR.
Фото: bybit.com

Перспективы и старт продаж токена HMSTR

Листинг токена HMSTR на криптобирже Bybit, одной из крупнейших и популярных платформ для торговли криптовалютой, состоялся 8 июля 2024 года. Это событие привлекло значительное внимание со стороны инвесторов и торговцев, заинтересованных в новых возможностях для инвестирования и торговли.

Начальная цена токена HMSTR при листинге была установлена на уровне 0,05 доллара США за одну монету, что эквивалентно примерно 3,65 рублям по текущему курсу. Это создало базовую точку для начала торгов, предоставив участникам рынка возможность как покупать, так и продавать токены, используя систему заявок (order book).

В первые часы после листинга цена токена HMSTR демонстрировала значительную волатильность. Максимальная стоимость токена достигала 137 долларов США (около 10 000 рублей), что свидетельствует о высоком спросе и возможно о спекулятивных операциях среди участников рынка. В то же время, минимальная цена токена снижалась до 0,001 доллара США (примерно 0,073 рубля), что указывает на значительное снижение стоимости по сравнению с начальным уровнем.

Объем торгов токеном HMSTR также был весьма значительным, превышая 100 000 единиц токена в первые часы после листинга. Это подчеркивает высокий интерес к новому активу и активность участников рынка.

Однако стоит отметить, что значительное снижение стоимости токена на 25-50% в первые часы после листинга может быть связано с различными факторами, включая спекулятивные операции, высокую волатильность рынка криптовалют и возможно неравномерное распределение токенов среди участников.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг токена HMSTR, ожидая проведения процедуры Airdrop. Это распределение бесплатных токенов среди определенных пользователей или групп пользователей может стимулировать интерес к токену, увеличить его ликвидность и, возможно, повлиять на его цену в положительную сторону.

Премаркет и ожидания

Важно отметить, что текущие торги токеном HMSTR на Bybit происходят в рамках премаркета.

Премаркет — предварительный рынок, где участники могут покупать и продавать токены до их официального листинга. В случае Hamster Kombat, игроки уже активно торгуют HMSTR, несмотря на отсутствие официального курса обмена.

Это значит, что окончательная стоимость и популярность токена станут ясны только после официальной раздачи (Airdrop) актива. Разработчики игры обещали провести Airdrop в июле, что еще больше подогревает интерес к монете.

Биржа bybitБиржа bybit
Биржа bybit
Фото: 1MI

Как продать токен HMSTR на Bybit

Если вы уже приобрели токен HMSTR и хотите его продать, следуйте этим шагам:

  1. Регистрация на Bybit: перейдите на официальный сайт платформы и зарегистрируйтесь, выбрав способ регистрации — по электронной почте или номеру телефона. Подтвердите регистрацию через код, который вы получите на почту или телефон.
  2. Настройка безопасности аккаунта: включите двухфакторную аутентификацию (2FA) через Google Authenticator и привяжите номер телефона.
  3. Создание ордера: перейдите в раздел премаркет-торговли на платформе Bybit, нажмите «Создать ордер», выберите вкладку «Продать», введите количество токенов HMSTR и цену, по которой вы хотите их продать, и подтвердите ордер.
  4. Спотовая торговля: найдите торговую пару HMSTR/USDT или другую доступную пару, выберите тип ордера (рыночный или лимитный), укажите количество токенов и подтвердите сделку.

Перкуссионные массажеры и «тапание хомяка»

Интересно, что популярность Hamster Kombat породила неожиданный спрос на перкуссионные массажеры. Эти устройства, изначально предназначенные для разминания мышц, нашли новое применение — игроки используют их для автоматического «тапания» хомяков в игре. Продажи массажеров на маркетплейсах Wildberries и Ozon значительно выросли, а в описаниях товаров теперь указывают, что они подходят для прокачки Hamster Kombat.

Мошенничество и меры предосторожности

С ростом популярности Hamster Kombat увеличилось количество мошенников, пытающихся воспользоваться ажиотажем вокруг игры. Пользователи должны быть внимательны и избегать подозрительных предложений, а также следить за официальными новостями от разработчиков.

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