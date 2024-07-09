Как продать хомяка? Hamster Kombat (16+) запускает токен

В первые часы после листинга цена токена HMSTR демонстрировала значительную волатильность. Максимальная стоимость токена достигала 137 долларов США (около 10 000 рублей), что свидетельствует о высоком спросе и возможно о спекулятивных операциях среди участников рынка. В то же время, минимальная цена токена снижалась до 0,001 доллара США (примерно 0,073 рубля), что указывает на значительное снижение стоимости по сравнению с начальным уровнем.