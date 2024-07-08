Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
Популярный певец разогрел публику своими хитами, исполнив любимые песни «Иванушек». Мероприятие прошло в атмосфере памяти о Геннадии Казанине, чьи заслуги перед наукой и исследованием Антарктики высоко оцениваются в России.
— Спасибо за жаркий приём! Во всех смыслах! ☀️🌡🔥🕺— написал Андрей Григорьев-Апполонов в своём аккаунте.
Фестиваль в Покровке стал ярким событием в жизни местных жителей, сочетающим в себе память о герое и развлекательную программу.
— Как здорово, что Андрей приехал в Башкирию!
— Неожиданно увидеть «Иванушек» в такой необычной локации, но это очень круто!
— Фестиваль прошёл отлично! Андрей в отличной форме и пел как в молодости! , — комментируют пользователи в соцсетях.