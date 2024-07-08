mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Рыжий из «Иванушек» приехал в Башкирию

Рыжий из «Иванушек» приехал в Башкирию

8 июля 2024, 16:25
Фото: Соцсети
Андрей Григорьев-Апполонов, известный по группе «Иванушки International», выступил на Покровском фестивале в деревне под Стерлитамаком, сообщают в соцсетях.

Популярный певец разогрел публику своими хитами, исполнив любимые песни «Иванушек». Мероприятие прошло в атмосфере памяти о Геннадии Казанине, чьи заслуги перед наукой и исследованием Антарктики высоко оцениваются в России.

— Спасибо за жаркий приём! Во всех смыслах! ☀️🌡🔥🕺— написал Андрей Григорьев-Апполонов в своём аккаунте.

Фестиваль в Покровке стал ярким событием в жизни местных жителей, сочетающим в себе память о герое и развлекательную программу.

— Как здорово, что Андрей приехал в Башкирию!
— Неожиданно увидеть «Иванушек» в такой необычной локации, но это очень круто!
— Фестиваль прошёл отлично! Андрей в отличной форме и пел как в молодости! , — комментируют пользователи в соцсетях.
Читайте также:
Госдума оценит запрет «фанеры» от депутатов БашкирииДмитрий Маликов выступит в Уфе бесплатноБашкирия не готова к зиме и на половину
#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Концерт#Фестиваль#Знаменитости
Подпишитесь
Четыре человека отравились неизвестным газом в Башкирии
Сегодня, 14:53
Черное море: полное разочарование — очень дорого и многолюдно
Сегодня, 05:00
Любовник сварил уфимку в кипятке
Сегодня, 14:22
Сталинский санаторий стал культурным наследием Башкирии
Сегодня, 13:59
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Сегодня, 13:43
Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт в Башкирии
Сегодня, 13:43