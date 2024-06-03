Госдума оценит запрет «фанеры» от депутатов Башкирии

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:33
Инициаторы проекта утверждают, что основная задача закона — гарантировать право зрителя на честную информацию о проводимых выступлениях и повысить качество предоставляемых услуг. Председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев подчеркнул необходимость прекращения использования «плюсовых фонограмм», которые могут быть представлены как живое исполнение перед аудиторией.
Сегодня реальность такова, что некоторые артисты и коллективы используют записанные треки даже на крупных концертах. Это вызывает разочарование у публики, которая приобретает билеты, ожидая настоящее выступление. Недостаток прозрачности и информирования ставит потребителей в невыгодное положение. Поэтому предложено включить пункты о «плюсовой фонограмме» и обязательном информировании зрителей об ее использовании.
Ключевой момент закона — возможность потребителя вернуть деньги за билет в случае несоблюдения правил информирования. Также предусмотрено делегирование субъектам Российской Федерации компетенции по определению порядка использования фонограмм и информированию публики.
Однако, следует отметить, что данный законопроект не является запретительным актом. Спикер республиканского парламента подчеркнул сложность современной звуковой системы на концертах и возможность использования «плюсовых фонограмм» для улучшения качества выступления. Важно лишь честное информирование зрителя перед началом шоу.
Принятие данного закона способствует повышению качества проводимых концертных мероприятий и защите интересов потребителей. Обеспечение доступа к честной информации поможет создать благоприятную обстановку для всех участников развлекательной индустрии и поднять стандарты проведения таких массовых акций на новый уровень, сообщают инициаторы проекта.