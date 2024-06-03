Госдума оценит запрет «фанеры» от депутатов Башкирии

Сегодня реальность такова, что некоторые артисты и коллективы используют записанные треки даже на крупных концертах. Это вызывает разочарование у публики, которая приобретает билеты, ожидая настоящее выступление. Недостаток прозрачности и информирования ставит потребителей в невыгодное положение. Поэтому предложено включить пункты о «плюсовой фонограмме» и обязательном информировании зрителей об ее использовании.