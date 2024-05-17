Дмитрий Маликов выступит в Уфе бесплатно

Вечером в пятницу, 17 мая, Дмитрий Маликов выступит в концертном зале «Конгресс-Холла „Торатау“. Его концерт начнется в 18:30 и продлится час. Попасть на него можно бесплатно. Выступление станет частью Всероссийской Открытой Академии „Территория женского счастья“ (16+), который проходит в Уфе 17 и 18 мая. Артист стал одним из череды приглашенных на благотворительный проект медийных звёзд.