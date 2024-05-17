Дмитрий Маликов выступит в Уфе бесплатно

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Знаменитый артист Дмитрий Маликов посещает Уфу с творческим и благотворительным визитом. Дмитрий Маликов выступил в Среднем специальном музыкальном колледже Уфы в пятницу, 17 мая. Он дал концерт для одаренных детей в рамках своего социального проекта «Уроки музыки». Ученики колледжа тоже сыграли несколько произведений и получили похвалу от именитого музыканта. Дмитрий Маликов признался, что приятно удивлен юными талантами Уфы.
Вечером в пятницу, 17 мая, Дмитрий Маликов выступит в концертном зале «Конгресс-Холла „Торатау“. Его концерт начнется в 18:30 и продлится час. Попасть на него можно бесплатно. Выступление станет частью Всероссийской Открытой Академии „Территория женского счастья“ (16+), который проходит в Уфе 17 и 18 мая. Артист стал одним из череды приглашенных на благотворительный проект медийных звёзд.
Отметим, что последний официальный визит Дмитрия Маликова в Уфу состоялся более десяти лет назад.