Советы для сада и огорода, которые должен знать каждый садовод

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Когда только начинаешь заниматься садоводством, может показаться, что нужно так много знать, и возникает тысяча вопросов по каждому поводу. Но не стоит бояться и откладывать свой путь садовода на потом, ведь чем больше вы занимаетесь садом, тем больше вы узнаете о том, что и как работает, что будет полезным, а что может только навредить саду или огороду. Начните с нескольких советов по уходу и другим разделам разведения сада.
Для начала важно понять, какие погодные условия и климат свойствены для вашего региона. Это необходимо, чтобы знать, какие растения подойдут для вашего сада.
Одним из самых оригинальных «лайфхаков» для сада поделилась пользователь форума «Вестник Садовода» svashik:
— Использование офисных корзин. Корзинки такие хорошо использовать при посадке саженцев роз, укрытия небольших хвойных и т. д. Обеспечивают хорошую вентиляцию и растение не мокнет. При посадке роз сверху нахлобучиваю корзинки и куском спанбода все укрывается. В этом случае не надо ставить дуги.
Состав почвы и количество воды, в которой нуждаются растения, варьируются, поэтому убедитесь, что ваша почва правильно подобрана для каждого растения.
Посадка новых растений и пересадка укоренившихся может повлиять на успех их роста и на то, как они будут развиваться.
Как только ваши растения подрастут, вам захочется узнать, как правильно их подрезать, чтобы они продолжали цвести и сохраняли красивый вид. Периодически, ветви и побеги растений обрезают; это помогает с регулированием роста и плодоношением.
Но все ли плодовые кусты и деревья можно обрезать? И когда лучше это делать? На этот вопрос пользователь Галина дала достаточно развёрнутый ответ на форуме «FORUMHOUSE»:
— Когда — до начала сокодвижения, пока дерево не пробудилось, т. е. ранней весной. Обрезать можно и нужно, только грамотно. Во-первых, правильно обрезать, не оставляя пеньков, задиров коры и т. д.; а во-вторых, правильно выбрать ветки, подлежащие обрезке. Для молодых деревьев и кустарников, в основном, требуется формирующая обрезка, для старых — омолаживающая и препятствующая загущению кроны.
А вот пользователь Александр Шулекин дал более скромный, но лаконичный ответ на тот же вопрос:
— Это достаточно сложная тема. Общих правил нет. Рекомендую почитать книги Курдюмова. Это принципиально лучшее, что мне попадалось по этой теме.