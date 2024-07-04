Советы для сада и огорода, которые должен знать каждый садовод

— Когда — до начала сокодвижения, пока дерево не пробудилось, т. е. ранней весной. Обрезать можно и нужно, только грамотно. Во-первых, правильно обрезать, не оставляя пеньков, задиров коры и т. д.; а во-вторых, правильно выбрать ветки, подлежащие обрезке.

Для молодых деревьев и кустарников, в основном, требуется формирующая обрезка, для старых — омолаживающая и препятствующая загущению кроны.