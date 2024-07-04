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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Советы для сада и огорода, которые должен знать каждый садовод

Советы для сада и огорода, которые должен знать каждый садовод

4 июля 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
Советы для сада и огорода, которые должен знать каждый садовод
Подборка полезных советов для начинающих садоводов по условиям выращивания, уходу за почвой, подрезаниваю и посадке растений.

Когда только начинаешь заниматься садоводством, может показаться, что нужно так много знать, и возникает тысяча вопросов по каждому поводу. Но не стоит бояться и откладывать свой путь садовода на потом, ведь чем больше вы занимаетесь садом, тем больше вы узнаете о том, что и как работает, что будет полезным, а что может только навредить саду или огороду. Начните с нескольких советов по уходу и другим разделам разведения сада.

Советы по условиям выращивания

Для начала важно понять, какие погодные условия и климат свойствены для вашего региона. Это необходимо, чтобы знать, какие растения подойдут для вашего сада.

  • Узнайте, в какой зоне зимостойкости вы находитесь. Это поможет избежать посадки деревьев, кустарников и многолетних растений, которые не переживут зиму в вашем регионе;
  • Обратите пристальное внимание на то, сколько света требуется разным растениям. Выращивайте овощи в месте, где прямые солнечные лучи попадают на них не менее 8 часов в день, а культуры прохладного сезона, такие как салат, шпинат, редис и капуста, больше подойдёт зона в тени;
  • Некоторые растения цветут в зависимости от продолжительности дня: например, хризантемам, пуансеттиям, клубнике и другим растениям для цветения нужны долгие ночи.

Одним из самых оригинальных «лайфхаков» для сада поделилась пользователь форума «Вестник Садовода» svashik:

— Использование офисных корзин. Корзинки такие хорошо использовать при посадке саженцев роз, укрытия небольших хвойных и т. д. Обеспечивают хорошую вентиляцию и растение не мокнет. При посадке роз сверху нахлобучиваю корзинки и куском спанбода все укрывается. В этом случае не надо ставить дуги.
урожайурожай
урожай
Фото: Изображение Midjourney

Советы по уходу за почвой и водой

Состав почвы и количество воды, в которой нуждаются растения, варьируются, поэтому убедитесь, что ваша почва правильно подобрана для каждого растения.

  • Наилучшая структура почвы — рассыпчатая, ее легко перекапывать, она хорошо впитывает воду и достаточно рыхлая, чтобы обеспечить корни растений кислородом;
  • Вносите в почву только компостированный перепревший навоз, который отверждался не менее шести месяцев. Свежий навоз содержит слишком много азота и может «сжечь» растения. Навоз свиней, собак и кошек ни в коем случае нельзя использовать в садах или на компостных кучах, поскольку в нем могут содержаться паразиты, способные заразить человека;
  • Следите за дренажом вашей почвы. Корням нужен кислород, и если почва постоянно влажная, то в ней нет воздушных карманов для роста корней;
  • Не выбрасывайте опавшие листья! Вместо этого измельчите их и используйте в качестве компонентов компоста, а также использовать для питания газона.

Советы по посадке и пересадке в саду

Посадка новых растений и пересадка укоренившихся может повлиять на успех их роста и на то, как они будут развиваться.

  • Многолетним растениям обычно требуется три года, чтобы достичь своих зрелых размеров после того, как вы их посадите;
  • Сажайте весенне-цветущие луковицы осенью, пока земля не замерзла. Лунка должна быть в два-три раза глубже луковицы;
  • Конец лета или ранняя осень — лучшее время для деления и пересадки весенне-цветущих многолетников. В это время чаще всего делят ирисы, пионы, хосты и лилейники.
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Фото: 1MI

Советы по подрезанию

Как только ваши растения подрастут, вам захочется узнать, как правильно их подрезать, чтобы они продолжали цвести и сохраняли красивый вид. Периодически, ветви и побеги растений обрезают; это помогает с регулированием роста и плодоношением.

  • Обрезайте весеннецветущие кустарники сразу после отцветания. Если вы обрезаете их осенью или зимой, вы удаляете цветочные почки следующей весной;
  • Для многолетних и однолетних растений рекомендуется удалять мертвые соцветия. Удаление старых соцветий побуждает однолетние растения давать больше цветов, а удаление увядших цветков стимулирует растения использовать свою энергию для роста более крепких листьев и корней;
  • Оставьте листву у отцветшие весной луковицы до тех пор, пока она не станет коричневой и ее можно будет удалить, слегка потянув. Листья накапливают питательные вещества, необходимые для цветения в следующем году.

Но все ли плодовые кусты и деревья можно обрезать? И когда лучше это делать? На этот вопрос пользователь Галина дала достаточно развёрнутый ответ на форуме «FORUMHOUSE»:

— Когда — до начала сокодвижения, пока дерево не пробудилось, т. е. ранней весной. Обрезать можно и нужно, только грамотно. Во-первых, правильно обрезать, не оставляя пеньков, задиров коры и т. д.; а во-вторых, правильно выбрать ветки, подлежащие обрезке. Для молодых деревьев и кустарников, в основном, требуется формирующая обрезка, для старых — омолаживающая и препятствующая загущению кроны.

А вот пользователь Александр Шулекин дал более скромный, но лаконичный ответ на тот же вопрос:

— Это достаточно сложная тема. Общих правил нет. Рекомендую почитать книги Курдюмова. Это принципиально лучшее, что мне попадалось по этой теме.
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#Ольга Харина#Общество#Садоводы#Растения#Огород#Сад#Советы#Лайфхаки
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